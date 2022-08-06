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Altun'dan, küresel medya ve teknoloji şirketlerine 'Türkiye' mektubu

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, küresel medya ve teknoloji şirketlerine gönderdiği 'Türkiye' mektubunda, ülke isminin 'Türkiye' olarak kullanılması noktasında hassasiyet gösterilmesini istedi.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:56
Altun'dan, küresel medya ve teknoloji şirketlerine 'Türkiye' mektubu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 'Marka Olarak Türkiye İbaresinin Kullanımı' genelgesi doğrultusunda uluslararası alanda 'Türkiye' ibaresinin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik stratejik iletişim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen 'Hello Türkiye' kampanyası tüm dünyada ses getirirken, yabancı dillerde ülke isminin 'Türkiye' olarak kullanımına yönelik girişime, yurt dışı merkezli teknoloji şirketleri ve medya kuruluşları da dahil ediliyor. Bu kapsamda İletişim Başkanı Altun, dünyanın önde gelen medya kuruluşları ve teknoloji şirketlerine mektup gönderdi.

Altun, dünyanın 5 farklı kıtasından 18 farklı ülkede merkezi bulunan yayın kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine hitaben yazdığı mektupta; üretilen haber yazısı, yayın, bülten, köşe yazı başta olmak üzere her türlü habercilik faaliyetlerinde ve içerik üretiminde 'Türkiye' ifadesinin kullanılmasının önemini vurguladı. Medya kuruluşlarının yanı sıra dünyanın önde gelen 25 teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerine ve ülke temsilcilerine yönelik de mektup gönderen Altun, söz konusu şirketlerinin arama motorları, dijital oyunlar, ofis uygulamaları, mobil aplikasyonlar, tercüme uygulamaları, etiketleme gibi birçok başlık altındaki her türlü ürün ve hizmetlerinde 'Türkiye' ibaresinin kullanılmasını talep etti. 

Mektupta başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütlerin resmen 'Türkiye' kullanımını benimsediğini hatırlatan Altun, yurt dışı merkezli teknoloji şirketleri ve medya kuruluşlarından da ülke ismini kullanırken aynı hassasiyeti göstermelerini istedi.

Mektup gönderilen medya kuruluşları arasında National Geographic, Forbes, The Economist, Der Spiegel gibi uluslararası dergiler, Die Welt, Deutsche Welle, Sputnik, Russia Today, Washington Post, The Telegraph, CNN, Al Jazeera, France 24, Guardian, Le Monde, The Times of India ve New York Times gibi uluslararası gazete ve televizyon kanalları ile Reuters, Associated Press, AFP, Nikkei gibi uluslararası haber ajansları yer alırken, teknoloji şirketlerinin arasında da Google, Samsung, YouTube, Netflix, TikTok, Yandex, Meta, Tesla, Amazon, Spotify, HBO, Disney+, Sony, Toshiba, Lenovo, Apple, Microsoft, Instagram, Twitter, Huawei ve Apple bulunuyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim BaşkanıFahrettin AltunMedyaTeknolojiMarkaTürkiye
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