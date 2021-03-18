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Altun: HDP'nin, PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruyla ilgili "HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Mart 2021 Perşembe 08:27
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Altun: HDP'nin, PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru hakkında, Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Açıklamasını İngilizce yapan Altun, "Bir savcı, bugün erken saatlerde Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmasını talep etti. HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir. HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri, söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar" ifadelerini kullandı.

Tarafları, bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye davet eden Altun, "Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı yoksa başka bir cezalandırıcı tedbire mi tabi tutulmasını gerektirdiği, Anayasa Mahkemesi'nin tek başına cevaplayabileceği bir sorudur. Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altunİletişim BaşkanıPkkHDP
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