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Ankara-Çankırı ulaşımı, daha güvenli ve konforlu hale gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara- Akyurt ulaşımı ve bunun devamı olan Çankırı ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Buradaki sanayinin, turizmin ve üretimin gelişmesine olağanüstü katkılar verecek bir yol olacak" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Aralık 2020 Çarşamba 14:30
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Ankara-Çankırı ulaşımı, daha güvenli ve konforlu hale gelecek

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki yol inşaatında incelemede bulundu. Şantiyedeki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Türkiye'nin her köşesinde bulunan 3 binin üzerindeki şantiyede, 400 bin civarında personelle büyük ve özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Hem de bu çalışmaları salgın sürecinde yapıyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık. Vatanımıza, milletimize hizmet noktasında canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

'ANKARA-ÇANKIRI ULAŞIMI, DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELECEK'

Ardından bölgedeki çalışmalara değinen Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Akyurt yolunun 17 kilometreden oluştuğunu ve 4 kilometresinin tamamlandığını belirterek, "Geri kalan 13 kilometreyi inşallah önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Burada 2 tane kavşakta çalışmalar devam ediyor. Bu kavşakları da 2021 yılı bitmeden tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu yol, 3 geliş 3 gidiş bölünmüş yol olarak projelendirildi. Aynı şekilde bitirilip konforlu, standardı yüksek güvenli bir yol haline gelecek. Ankara- Akyurt ulaşımı ve bunun devamı olan Çankırı ulaşımı daha güvenli, konforlu hale gelecek. Buradaki sanayinin, turizmin ve üretimin gelişmesine olağanüstü katkılar verecek bir yol olacak" diye konuştu.

'ÇİN'E GİDEN TRENİN BU AKŞAM AZERBAYCAN'A ULAŞMASI BEKLENİYOR'

Bütün dünyanın salgınla savaştığı bir dönemde şantiyeleri açık tutup hazırlanan projeleri bitirdiklerini ve diğer yandan da yeni projelere başladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Yine raylı sistemlerde de önümüzdeki günlerde çok iyi gelişmeler var. Lojistikteki demir yolu maliyetlerinin düşük olması ve ihracattaki lojistik maliyetlerini düşürmek için demiryolu çok önemli. Bu konuda da hızlı tren imalatları bir taraftan, yine yük trenleriyle ilgili çalışmalar da bir taraftan devam ediyor. Geçenlerde yine İstanbul'dan Çin'e ihracat trenimizi yollamıştık. Dün akşam itibariyle Türkiye sınırlarından çıkış yaptı ve şu anda Gürcistan'da. Bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'a ulaşması bekleniyor. Oradan da Hazar Denizi, Kazakistan ve Çin'e ulaşacak. Önümüzdeki günlerde yine yeni trenlerin programlarını yapıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluAnkaraÇankırı Ulaşımı
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