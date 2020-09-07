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'ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız. IMF ile kapalı kapılar arkasında pazarlık yapanların bir daha Türkiye'yi eski günlerine döndürmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Eylül 2020 Pazartesi 16:26
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'ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "38 bölgede 2 bin 620 çalışanıyla 15 milyon müşteriye hizmet için ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz. Bu adımla Türk sigortacılık sektörünü çok daha organize ve rekabetçi bir yapıya kavuşturduğumuza inanıyorum. Türkiye Sigorta, yenilikçi bakış açsıyla sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması ve istikrarı adına önemli bir rol üstlenecektir. Önümüzdeki günlerde sektörde hem sigorta hem de emeklilik tarafında önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz" dedi.

'ETKİYİ ASGARİ DÜZEYDE TUTMAYI BAŞARDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi döneminde muhalefetin tutumunu eleştirerek, "Bu dönemde milletimize sürekli karamsarlık aşılayan, haritada yerini dahi bulamayacakları ülkeleri Türkiye'ye örnek gösteren muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Tüm dünyayı kasıp kavuran böyle bir salgından hasarsız çıkmak mümkün değildir; ancak biz bu etkiyi diğer ülkelere göre asgari düzeyde tutmayı başardık. Ağustos ayına ilişkin göstergeler yakalanan ivmenin sürdüğüne işaret ediyor. Otomobil satışları temmuz- ağustos döneminde yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 64,2 oranında yükseldi. Ülkemize gelen turist sayısının 8 ayda 10 milyon sınırına ulaşması diğer önemli gelişmedir" diye konuştu.

"IMF'ye 23,5 milyar dolarlık borcunu ödeyerek ülkemize ekonomik bağımsızlığını biz kazandırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Gidin IMF'den borç alın' dediler. Biz dedik ki 'O sizin meziyetinizdir, biz asla IMF kapısını çalan bir iktidar olmayacağız' dedik ve olmadık; ama IMF bizim kapımızı çaldı. Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını, krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız. IMF ile kapalı kapılar arkasında pazarlık yapanların bir daha Türkiye'yi eski günlerine döndürmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanTürkiye Sigorta
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