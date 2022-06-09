Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.567,50
ALTIN
1.024,13
DOLAR
17,22
STERLİN
21,70
EURO
18,54
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Uşak Üniversitesi 7 sözleşmeli...
Gebze Teknik Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Gebze Teknik Üniversitesi 14...
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 4 Uzman Alacak
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim...

Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi, kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Avukatlık Kanunu ile kira sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler öngören kanun teklifi, kabul edildi. 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
09 Haziran 2022 Perşembe 12:50
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi, kabul edildi

ANKARA, (DHA)


TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi. Buna göre; avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmak avukatlık stajına engel teşkil etmeyecek. Hakim ve savcılar dışında, kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

KİRA DÜZENMEMESİ 

AK Parti'nin verdiği önergeyle, teklife geçici madde eklendi. Konut kiralarıyla ilgili Türk Borçlar Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz olacak. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avukatlık Kanununda Değişiklik TeklifiKabul EdildiYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Şentop: Rapordaki ithamları reddediyoruz
TBMM Başkanı Şentop: Rapordaki ithamları reddediyoruz
Kılıçdaroğlu: Hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız
Kılıçdaroğlu: Hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız
Bahçeli: Bizi hafife alanlar günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilecekler
Bahçeli: Bizi hafife alanlar günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilecekler
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans