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Bahçeli: Bugünleri Allah'ın inayetiyle geride bırakacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sabır ve sağduyuya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Birbirimize dayanarak, birbirimizden güç alarak bugünleri Allah'ın inayetiyle geride bırakacağız" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
08 Ağustos 2021 Pazar 15:26
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Bahçeli: Bugünleri Allah'ın inayetiyle geride bırakacağız

ANKARA, (DHA)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sabır ve sağduyuya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Vaki felaketleri mukavemet ve mücadele dirayetimizle, birlik ve beraberlik direncimizle göğüsleyeceğiz. Birbirimize dayanarak, birbirimizden güç alarak bugünleri Allah'ın inayetiyle geride bırakacağız" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bilançonun çok ağır olduğunu belirten Bahçeli, "İki gün önce de, yine sabahın erken saatlerinde Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan bir otobüs kazasında 9 kardeşimiz hayatını kaybederken 30 kardeşimiz yaralanmıştı. Yanan ormanlarımızın hüznü yüreklerimizi kavurmuşken, meydana gelen kazalar milletimizi derinden sarsmıştır. Sabır ve sağduyuya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Vaki felaketleri mukavemet ve mücadele dirayetimizle, birlik ve beraberlik direncimizle göğüsleyeceğiz. Birbirimize dayanarak, birbirimizden güç alarak bugünleri Allah’ın inayetiyle geride bırakacağız" dedi.

'DİKKAT EDELİM'

Bahçeli, Türkiye'nin yılmasını, yıkılmasını isteyenlerin olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Dahası çözülüp dağılmamızı dileyenler var! Ancak hepsi boş bir hayalden, boşuna bir hevesten ibarettir. Çeliğe su vermek neyse felaketlerin ortaya çıkaracağı sonuç aynısıdır. Bu durum şaşmaz bir tarih gerçeğidir. Teslimiyet fıtratımızda olmayan bir acziyettir. Türk milleti nice badireleri aşmış, pek çok belayı yenmiş, sayısız zorlu etapları geçmesini bilmiştir. Yeter ki, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim. Son günlerde yaşanan otobüs kazalarında, orman yangınlarıyla mücadele esnasında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında bulunanlara şifalar diliyor, ailelerine başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Allah bizlere merhametiyle muamele etsin, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail eylesin."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mhp Genel BaşkanıDevlet BahçeliSabırBalıkesirSomaOrmanYangınYeni Çağrı
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