Bahçeli'den 'EYT' açıklaması: Bu yıl bitmeden adaletsizlik çözülecek

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi, hiç şüphesiz emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetleridir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, bu adaletsizlik köklü bir çözümle buluşturulacaktır" dedi.



MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 'Türklük', 'Türkiye', 'milli birlik ve kardeşlik' söylemlerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Umutlarımız diri, hedeflerimiz dirayetli, heyecanlarımız dirençlidir. Türkiye'yi parlak bir geleceğe ulaştırma hususunda sahip olduğumuz sorumluluk bilincinin boyutu devasadır. Çünkü biz, bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Çünkü biz, vatanı canımızdan da cananımızdan da aziz sayıyoruz. 2023 yılında bir yanda cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü gururla kutlayacağız. Diğer yanda da tarihi nitelikli 2 demokratik imtihanla karşılaşacağız. Hem cumhurbaşkanı seçimini hem de 28'inci dönem milletvekili genel seçimini yapacağız. Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi, hiç şüphesiz emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetleridir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, bu adaletsizlik köklü bir çözümle buluşturulacaktır. MHP, hiçbir vaadinin altında kalmamıştır" dedi.



'BİZDE EĞİLMEZ BAŞ, TESLİM OLMAZ İRADE VARDIR'



Bahçeli, partisinin bölge toplantıları ve mitinglerinden elde ettiği izlenimleri aktararak, "Gördük ki Türk milletinin zillete düşme ihtimali, 2023 yılında sonu meçhul bir maceraya atılma iradesi, asla ve kat'a söz konusu değildir. Müşahede ettik ki cumhur, kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bunu da Cumhur İttifakı eliyle yapacaktır. Açık hava toplantılarımız ile meydanın boş olmadığını cümle aleme ispat ettik. Dostlar sevindi, düşmanlar çok şükür çatır çatır çatladı. Dost yüzünden, düşman gözünden belli olurmuş. Açık hava toplantılarımızın görkemiyle gözleri fal taşı gibi açılanlar, geride kalan eylül ayı içinde donup kaldı; şok geçirdi, ne söyleyeceklerini şaşırdı. Satılmış anketçiler de eğer yüz kaldıysa sokağa çıkıp çıkmamayı, kamuoyu araştırması yapıp yapmamayı bir kez daha düşünmelerinde yarar olacağı kanaatindeyim. Onlarda yorulmaz diz, utanmaz yüz, tükenmez söz varsa bizde de eğilmez baş, bükülmez kol, teslim olmaz irade vardır" diye konuştu.



'ADAYIMIZIN SAYIN ERDOĞAN OLDUĞUNU HAYKIRACAĞIZ'



8 Nisan'dan itibaren 'Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantıları'na başlayacaklarını dile getiren Bahçeli, "Köylerde olacağız, köylülerimizi ziyaret edeceğiz, hasret yangınını birlikte söndüreceğiz. Bu esnada 16 Ekim 2022 tarihinde Konya'da, 23 Ekim 2022 tarihinde de Manisa açık hava toplantılarımızı yapacağız. 'Aday belli, karar net' diyeceğiz. Bizim cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sonuna kadar haykıracağız. TBMM'de sayısal ve siyasal seviyede güçlü bir MHP grubunun teşekkülü için milletimizden destek isteyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Türkiye'yi ne zillete düşüreceğiz ne de zalimlerin emellerine teslim edeceğiz. 'Önce ülkem ve milletim' diyen her insanımızı saflarımıza çağırıyorum. Milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her insanımızı aramıza buyur ediyorum. 'Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok' diyen her vatandaşıma, haydi birlikte olalım diyorum" dedi.



'YUNANİSTAN, ABD'NİN DOLDURUŞUNA GELİP TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUYOR'



Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime de değinen Bahçeli, Kıbrıs'ta eşit ve egemen iki devletli çözümün önüne engel çıkarmak için yeni senaryonun gündemde olduğunu vurgulayarak, "Yunanistan, 18 ve 23 Eylül tarihlerinde gayri askeri statüdeki Ege adalarından Midille'ye 23, Sisam'a 18 zırhlı askeri araç sevk etmiştir. ABD menşeli silahlar etrafımızı çevrelemiştir. Kuzey Ege adalarına toplam 1 tümen, 3 tugay ve 5 alay konuşlandıran Yunanistan, ABD'nin dolduruşuna gelip, Türkiye'ye meydan okumaktadır. Ülkemize Akdeniz ve Ege'den silah gösterilmektedir. Lozan ve Paris antlaşmalarının açık hükümleri yok sayılmaktadır. Türkiye batıdan, doğudan, güneyden, hatta kuzeyden çembere alınmaktadır. Geldiğimiz bu aşamada, Yunanistan'ın Kuzey Ege adalarıyla Oniki ada üzerindeki egemenlik iddiaları kesinlikle haksız ve hukuksuzdur" diye konuştu.



'HAKKIMIZA GÖZ KOYANLARIN GÖZÜNÜ OYARIZ'



Ege Denizi'nin kuzeyinde, askersiz ve silahsız olmak kaydıyla Yunanistan'ın kullanımına verilen 9 Türk adasının hepsinin, asker ve silahla doldurulduğunu işaret eden Bahçeli, "Dünyaya ilan ediyorum; hakkımızı yedirmeyiz, hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımızdan vazgeçmeyiz, hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların da gözünü oyarız. Hak demek, şeref demektir. Şerefimiz için de seve seve şehadeti dahi göze alacağımızı emperyalizmin miçosu ve onun zalim destekçileri asla akıllarından çıkarmamalıdır. Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş. Halt etmiş, baltayı taşa vurmuş. Yalnız değiliz; Allah'ımız var, milletimiz var, tarihimiz var, sorulacak hesabımız var, ulaşacağımız zaferlerimiz var. Karnı acıkan katık istemez, uykusu gelen yastık istemez, hedefe kilitlenen rüzgar beklemez" dedi.



'KILIÇDAROĞLU, YÜREĞİ YETİYORSA ADAY OLSUN'



Bahçeli, hafta sonu CHP'nin ev sahipliğinde gerçekleşen '6'lı masa' toplantılarıyla ilgili ise "Kendi evlerinin içini düzeltmeden dışarıyla ilgilenen, cumhurbaşkanı adayının kim olacağından başka ikinci bir meseleleri bulunmayan bu acizlerin koalisyonu iyice sarpa sarmış, su kaynatmıştır. Zillet partilerinin birbirine güveni hiç kalmamıştır. Her birisinin gündemi farklıdır, aday profili başkadır, masanın üstünde birbirine gülerken, altında birbirlerine tekme atmaktadırlar. Bunlar, şimdiden koltuk kavgasına tutuşmuştur. Bunlar, şimdiden çıkarlarının derdine düşmüştür. Bunlardan ne köy olur ne de kasaba. Kılıçdaroğlu'nun durumu kritiktir. Cumhurbaşkanı adayı olmak için gözünü hırs bürümüştür. Bizce bir sakıncası yoktur; buyursun, yüreği yetiyorsa, aday olsun ya da adayı kim onu duyursun. HDP'yle masa altında el ele tutuşup; masa üstünde sözde restleşen ikiyüzlülerin inandırıcılığı ve itibarı da sıfırdır. Biz kimin ne olduğunu, neyi hedeflediğini, hangi film ve fırıldağın içinde figüranlık yaptığını gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.



'DNA TESTİ İSTERKEN HİÇ Mİ UTANMADIN?'



Bahçeli, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısının ardından yaşanan terörist kimliği tartışmalarıyla ilgili de "CHP ile PKK'nın bir kez daha yolları kesişti. Devletin açıklamasına güvenmeyip, PKK'nın sefil beyanına itibar eden Kılıçdaroğlu, Mersin'de etkisiz hale getirilen terörist için duyanları bu kadar da olmaz dedirtecek şekilde DNA testi istedi. Sayın Kılıçdaroğlu, sen kimin yanındasın? Kimin yolundasın? Haber kaynakların nerede ve kimlerdir? PKK'nın telkin ve tesirine kapılmak, taşıdığın sorumlulukla hiç bağdaşıyor mu? DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi gocunmadın? Hiç mi kalbin sızlamadı? Bu kadar istekliysen, sana tavsiyem şudur; kendi DNA testini yaptırırsan, ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun. CHP'nin tutuklu ve hükümlü sözde gazetecileri kan döküyor, kurşun atıyor, PKK kamplarında eğitiliyor, anaları ağlatıyor. Teröriste 'gazeteci' diyenler, bizim gözümüzde de teröristtir. Haine merhamet mazluma hıyanettir" dedi.



'BAŞÖRTÜSÜ ÇÖZÜLMÜŞ BİR MESELEDİR'



Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz" açıklamasına ilişkin, "Başörtüsü meselesi, Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi 'helalleşme' kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Böyle bir yasa TBMM'ye geldiğinde MHP, geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur; yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa; başörtüsüne milletvekillerinden başlasın" diye konuştu.



Bahçeli, TBMM'ye gelen dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili ise "Bana kalsa Kılıçdaroğlu'nun fezlekesini öne alırım" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine ilişkin değerlendirme yapan Bahçeli, "ABD'ye gitmek bir çıkış yolu ise gitmesinde yarar var. Biden zaten kürsüde, yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir, Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde de çok şaşıracaktır" açıklamasında bulundu.