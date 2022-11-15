BahÃ§eli: TBMM'de bÃ¶lÃ¼cÃ¼ sima istemiyoruz

ANKARA -Â MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "TÃ¼rkiye siyasetinde de terÃ¶re sÄ±cak ve sevimli mesajlar verenler, millet ve tarih Ã¶nÃ¼nde suÃ§ ortaÄŸÄ±dÄ±r, iÅŸlenmiÅŸ cinayetlerde pay sahibi olan alÃ§aklardÄ±r. Bu nedenledir kiÂ her muhit ve mecrada olduÄŸu gibi TBMMâ€™de de bÃ¶lÃ¼cÃ¼ sima istemiyoruz, terÃ¶rist gÃ¶rmeye dayanamÄ±yoruz. Biz terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne eleman devÅŸiren, sÃ¶zde KÃ¼rdistan propagandasÄ±yla sabÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± kevgire Ã§eviren HDPâ€™nin TÃ¼rk siyaset ve demokrasi hayatÄ±nda bir saniye yer almasÄ±na tahammÃ¼l edemiyoruz" dedi.



MHP Genel BaÅŸkanÄ±Â BahÃ§eli, partisinin TBMM'deki grup toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. BahÃ§eli, terÃ¶r sorununun Ã¼lkenin henÃ¼z kabuk baÄŸlamamÄ±ÅŸ yarasÄ± olduÄŸunu belirterek, "SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n mÃ¼cavir alanlarÄ±nda, daÄŸlarda, ÅŸehirlerde, mezralarda, belediyelerde, bÃ¼rokraside ve gazi Meclisâ€™te bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶ristleri temizlemedikten, bunlarla her anlamda hesaplaÅŸmadÄ±ktan sonra rahat bulamayÄ±z, gÃ¼vende olamayÄ±z. TerÃ¶ristin eylem yÃ¶ntemlerinin deÄŸiÅŸmesi sÃ¼reÃ§lerinde Ã¶n alarak ilgili gÃ¼venlik kuvvetlerini yeni ÅŸart ve durumlarla uyumlu olarak devamlÄ± eÄŸitecek, donatacak ve yÃ¶netecek 'terÃ¶ristle mÃ¼cadele taktik eÄŸitim ve icra programÄ±' oluÅŸturulmalÄ± ya da oluÅŸmuÅŸsa kademe kademe olgunlaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. TerÃ¶rle ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele yalnÄ±zca askerimize, polisimize ve korucularÄ±mÄ±za ihale edilmiÅŸ basit bir asayiÅŸ olarak deÄŸerlendirilemeyecektir. Sorunun iÃ§ten ve dÄ±ÅŸtan alabileceÄŸi bÃ¼tÃ¼n desteklerin kesilmesini saÄŸlayacak kadar kapsamlÄ± 'diplomatik mÃ¼cadele eylem planÄ±' hazÄ±rlanmalÄ±, eÅŸ gÃ¼dÃ¼m halinde de uygulanmalÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiye siyasetinde de terÃ¶re sÄ±cak ve sevimli mesajlar verenler, millet ve tarih Ã¶nÃ¼nde suÃ§ ortaÄŸÄ±dÄ±r, iÅŸlenmiÅŸ cinayetlerde pay sahibi olan alÃ§aklardÄ±r. Bu nedenledir kiÂ her muhit ve mecrada olduÄŸu gibi TBMMâ€™de de bÃ¶lÃ¼cÃ¼ sima istemiyoruz, terÃ¶rist gÃ¶rmeye dayanamÄ±yoruz. Biz terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne eleman devÅŸiren, sÃ¶zde KÃ¼rdistan propagandasÄ±yla sabÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± kevgire Ã§eviren HDPâ€™nin TÃ¼rk siyaset ve demokrasi hayatÄ±nda bir saniye yer almasÄ±na tahammÃ¼l edemiyoruz. HDP, PKKâ€™nÄ±n menfur ve melun eylem yoldaÅŸÄ±dÄ±r. HDP, CHPâ€™nin ikiz kardeÅŸi, diÄŸer marjinal partilerin Ã§Ä±kar ortaÄŸÄ±dÄ±r" dedi.



'CHP'YE Ã‡AÄžRIM, TERÃ–RÄ°ZMLE ARALARINA KESÄ°N MESAFE KOYMALARI'



BahÃ§eli, Ä°stiklal Caddesi'ndeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Maalesef aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 6 vatan evladÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸtur. PKK/YPGâ€™yi ve arkalarÄ±nda duran kan emici efendilerini bÃ¼tÃ¼n hissiyatÄ±mla lanetliyorum. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin kÃ¶kÃ¼nÃ¼ kazÄ±yacaÄŸÄ±z. Ä°stiklal Caddesiâ€™nde TÃ¼rkiyeâ€™ye kanlÄ± mesaj vermek iÃ§in kiralÄ±k katillerini Ã¼zerimize salanlara da misliyle cevap vereceÄŸiz. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r, hiÃ§bir zalimin Ã¶nÃ¼nde eÄŸilmeyecektir. GÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca icra edilen askeri harekatlarÄ±n zamanlama bakÄ±mÄ±ndan ne kadar tarihi bir karar olduÄŸu her tÃ¼rlÃ¼ izah ve ifadeden varestedir. SÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonlara izin ve icazet veren tezkerelere karÅŸÄ± Ã§Ä±kan, karÅŸÄ± gelen, itiraz eden CHPâ€™sinden HDPâ€™sine kadar kim varsa millet huzurunda sorumludur. Bunlar bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶rÃ¼n hizasÄ±ndadÄ±r. DahasÄ± TÃ¼rk askerine kimyasal silah iftirasÄ± atan, sonra da PKKâ€™lÄ± Mustafa Karasu tarafÄ±ndan 'TÃ¼rkiye halkÄ±nÄ±n onuru' diye alkÄ±ÅŸlanan Tabipler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ±'yla diÄŸer bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r yandaÅŸlarÄ± ihanetlerinin bedelini en aÄŸÄ±r ÅŸekilde Ã¶demek durumundadÄ±r. CHP yÃ¶netimine Ã§aÄŸrÄ±m, terÃ¶rizmle aralarÄ±na kesin bir mesafe koymalarÄ±dÄ±r. Zilletin diÄŸer paydaÅŸlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±m, terÃ¶rizme kati ve kesin bir cephe almalarÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.



'PKK/YPG'YÄ° LANETLEYEMEMÄ°ÅžTÄ°R'



MHP lideri BahÃ§eli, 6Â partinin toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â



"DÃ¼n zillet ittifakÄ±nÄ±n yeni bir toplantÄ±sÄ± Ä°stiklal Caddesi saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AltÄ± parti baÅŸkanÄ±nÄ±n altÄ±na imza attÄ±klarÄ± mÃ¼ÅŸterek toplantÄ± sonuÃ§ bildirisinin hiÃ§bir satÄ±rÄ±nda PKK yoktur, YPG yoktur, PYD yoktur. 'TerÃ¶r' diyorlar;Â ama Ã¶rgÃ¼t ismini sÃ¶ylemiyorlar. TerÃ¶rist bellidir, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ de belirlenmiÅŸtir. O halde zillet ittifakÄ± anonim bir saldÄ±rÄ± varmÄ±ÅŸ gibi kapalÄ± devre mesajlarÄ± niye vermiÅŸtir? 'YPG bize saldÄ±rmaz' diyen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ne hissetmiÅŸtir? 'TerÃ¶re geÃ§it vermeyeceÄŸiz' demiÅŸler, iyi gÃ¼zel de, bu terÃ¶rÃ¼n kaynaÄŸÄ± nedir? Bu terÃ¶rÃ¼n sahibi kimlerdir? Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ismi, cismi, kimliÄŸi nasÄ±l tarif edilmelidir? HDPâ€™nin sÃ¶zde taziye mesajÄ±yla 6'lÄ±Â masanÄ±n mesajÄ± arasÄ±nda hiÃ§ fark var mÄ±dÄ±r? Zillet ittifakÄ± Ä°stiklal Caddesi saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± aÃ§Ä±ktan tavÄ±r alamamÄ±ÅŸ, katile 'katil' diyememiÅŸ, PKK/YPGâ€™yi lanetleyememiÅŸtir. Zillet ittifakÄ±na sesleniyorum;Â korkmayÄ±n, Ã¼rkmeyin, PKKâ€™yÄ± ve sahiplerini gÃ¼cendirmemek iÃ§in kÄ±rk dereden su getirmeye kalkmayÄ±n. Ã‡Ä±kÄ±n milletimizin huzuruna, eÄŸip bÃ¼kmeden, oraya buraya kaÃ§madan, mertÃ§e, haysiyetlice, iÃ§tenlikle 'PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r, canidir, hem milletimizin, hem de insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak dÃ¼ÅŸmanÄ±dÄ±r' diye konuÅŸun. KonuÅŸun ki, nerede durduÄŸunuzu, nereye hizmet ettiÄŸinizi gÃ¶relim ve Ã¶ÄŸrenelim. 'TerÃ¶rist DemirtaÅŸâ€™Ä± serbest bÄ±rakacaÄŸÄ±m' diyen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun PKKâ€™ya, YPGâ€™ye, PYDâ€™ye, hatta FETÃ–â€™ye Ã§Ä±tÄ±nÄ± Ã§Ä±karmasÄ±, kaÅŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±, yumruÄŸunu sÄ±kmasÄ± eÅŸyanÄ±n tabiatÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r. Biz boÅŸuna sÃ¶ylemedik; PKK neyse HDP odur.Â HDP neyse CHP aynÄ±sÄ±dÄ±r, aynÄ± gÃ¶vdenin zehirli sarmaÅŸÄ±klarÄ±dÄ±r. ABDâ€™nin bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶re bakÄ±ÅŸÄ±yla zillet ittifakÄ±nÄ±n bakÄ±ÅŸÄ± arasÄ±nda bir fark gÃ¶reniniz var mÄ±dÄ±r? ABDâ€™nin sahte ve samimiyetsiz taziye mesajlarÄ±yla zillet ittifakÄ±nÄ±n bu neviden mesajÄ± arasÄ±nda en kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§eliÅŸki gÃ¶reniniz olmuÅŸ mudur?"Â



'KKTC'NÄ°N Ã–NÃœNDEKÄ° ENGELLER BÄ°RER BÄ°RER KALDIRILMAKTA'



BahÃ§eli, Semerkand'da yapÄ±lan TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± 9â€™uncu Zirve ToplantÄ±sÄ±'na iliÅŸkin deÂ "11 KasÄ±m 2022 tarihinde, Semerkandâ€™da 'TÃ¼rk Medeniyeti iÃ§in Yeni DÃ¶nem: Ortak KalkÄ±nma ve Refaha DoÄŸru' temasÄ±yla bir araya gelen TÃ¼rk Devletleri, TÃ¼rk Dili KonuÅŸan Ãœlkeler Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyiâ€™nin kurulmasÄ±na iliÅŸkin NahÃ§Ä±van AntlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n amaÃ§ ve ilkeleri doÄŸrultusunda iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± derinleÅŸtirme ve geniÅŸletme konusundaki taahhÃ¼tlerini vurgulamÄ±ÅŸlardÄ±r. AyrÄ±ca KÄ±brÄ±s TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼, TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden dolayÄ± Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'neÂ TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± GÃ¶zlemci StatÃ¼sÃ¼ verilmesi tarihi bir adÄ±m olmuÅŸtur. ArtÄ±k KKTCâ€™nin dÃ¼nya Ã§apÄ±nda tanÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engeller birer birer kaldÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s TÃ¼rkâ€™tÃ¼r, yeri TÃ¼rk BirliÄŸiâ€™nin iÃ§indedir. AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼'yle AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Servisi tarafÄ±ndan KKTCâ€™nin bu yeni statÃ¼sÃ¼nÃ¼n reddedildiÄŸinin telaÅŸla aÃ§Ä±klanmasÄ± Rum aÄŸzÄ±dÄ±r, Yunan dilidir, hÃ¼kÃ¼msÃ¼zdÃ¼r, hukuksuzdur, ahmakÃ§a bir sÄ±zlanmadÄ±r. ABâ€™nin iki yÃ¼zlÃ¼ siyaseti, BM Genel Sekreteriâ€™nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± hilafÄ±na KÄ±brÄ±s TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n uluslararasÄ± toplumun saygÄ±n bir Ã¼yesi olmasÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã§arpÄ±klÄ±ktÄ±r. KÄ±brÄ±s Rum kesimi, Adaâ€™nÄ±n hakimi ve sahibi deÄŸildir. Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n teklifiyle 2023â€™Ã¼n 'TÃ¼rk Medeniyetinin YÃ¼kseliÅŸ YÄ±lÄ±' ilan edilmesi bizim nezdimizde ve zirve nazarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyetle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸ ve desteklenmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.Â