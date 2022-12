Bakan Akar: ABD'den verilen sözlerin tutulmasını istedik

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den yapılan Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemesine karşı çıkan açıklamalara ilişkin, "Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Biz de hassasiyetlerimizi, görüş ve düşüncelerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi, yani durumu anlamaları gerektiğini vurguladık" dedi.



Milli Savunma Bakanı Akar, müttefik ülkelerden mevkidaşları ile son günlerde gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türk milleti ve hudutların güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında, komşularının toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırılarını artırdığına dikkat çekti. Bakan Akar, "PKK/KCK/YPG, son dönemde de sivil yerleşim alanlarımızı hedef almış, çocuk, kadın, öğrenci, öğretmen demeden masum vatandaşlarımıza yönelik alçak ve kanlı saldırılar gerçekleştirmiştir. Binlerce kilometre öteden DEAŞ terör örgütünü tehlike olarak hissedenlerin, sınırlarımızın yanı başından okullar dahil, sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan ve masum insanlarımızı katleden terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almamız konusundaki tutumları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



'GEREKLİ UYARILAR YAPILMAKTA'



Mehmetçiğin bugüne kadar komşu ülkelerin ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün operasyonlarda, sadece teröristleri hedef aldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:



"Sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin ve koalisyon güçlerinin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Herhangi bir etnik, dini, mezhepsel yapı bizim için hedef olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Tüm fitne, fesat ve dezenformasyon çabalarına rağmen kardeş kalmaya devam edecektir. Son dönemde yapılan görüşmelerde müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan, sınırlarımıza ve halkımıza saldıran PKK/KCK/YPG'ye, DEAŞ'la mücadele bahanesi dahil, her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları, teröristlerden ayırt edilmeyi zorlaştıracak kendi bayrak ve kendi üniformalarını kullandırmamaları, bulundukları bölgelerden teröristleri uzak tutmaları ve bir an önce terör örgütleri ile tüm ilişkilerini kesmeleri hatırlatılmakta ve gerekli uyarılar yapılmaktadır."



'TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNE HAZIR'



DEAŞ'la sahada göğüs göğse mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getiren Akar, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü iş birliğine hazırdır" diye konuştu.



En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Akar, "Kim destek verirse versin, arkalarında kim olursa olsun, asil milletimizi başına musallat olan terör belasından kurtarmaya azimli ve kararlıyız" dedi.



Akar, ABD'den yapılan, Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemesine şiddetle karşı olunduğuna yönelik açıklamalara, "Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Biz de hassasiyetlerimizi, görüş ve düşüncelerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi, yani durumu anlamaları gerektiğini vurguladık" diye yanıt verdi.