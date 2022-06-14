Bakan Akar: Belirli Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyorlar

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Yunanistan ya da başka bir ülke için tehdit unsuru olmadığını belirterek, "İki ülke arasındaki sorunlar, konuşmalar, toplantılar, ziyaretler, diyalog olmadan çözülemez. Biz diyalog istiyoruz. Ne yazık ki belirli Yunan siyasetçiler, kendi siyasi ve kişisel hırsları uğruna bazı eylemleri ve söylemleri destekliyorlar, gerilimi tırmandırıyorlar." dedi.



NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı İstanbul'da düzenlendi.



Toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Ahmet Yıldız, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Taner Yıldız, İlhan Kesici ve Utku Çakırözer, Yunan tarafını temsilen ise Manousos Konstantinos Voloudakis, Spilios Livanos ve Andreas Loverdos katıldı.



Bakan Akar toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Yunanistan ya da başka hiçbir ülkeye tehdit unsuru oluşturmadığını belirterek, sorunların diyalog olmadan çözülemeyeceğini vurguladı.





"TÜRKİYE, TERÖR, MÜLTECİ VE DİĞER ZORLUKLAR İLE AVRUPA ARASINDA BARİYERDİR"



Bakan Akar NATO'nun açık kapı politikasını desteklendiğini belirterek "Yakın bir zamanda Kuzey Makedonya aramıza katıldı. Finlandiya ve İsveç Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini, terörist örgütler bağlamında, anlamalıdır. Bizim Kürtlerle hiçbir sorunumuz yok. Herhangi bir etnik kimlikle de sorunumuz yok. PKK/YPG Kürtleri temsil etmiyor. DAEŞ'in İslam'ı temsil etmemesi gibi. PKK/YPG ile Kürtleri eşit görmek, Kürt kardeşlerimize hakarettir. NATO müttefiki olarak Türkiye, Avrupa ve terör arasındaki son bariyerdir. Mülteciler ve diğer zorluklar konusunda da Türkiye bariyer görevi görmektedir. Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli'ye ev sahipliği yaptık. Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz ve bu Türkiye'nin omuzladığı bir yük oldu. Avrupa'nın ve ötesinin faydasına yönelik olarak bu yapıldı" şeklinde konuştu.





"BİZ YUNANİSTAN İLE ARAMIZDAKİ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN DİYALOG İSTİYORUZ"



Bakan Hulusi Akar, "Türkiye olarak, karasuları, hava ve kıta sahası, tatbikat ve benzeri sorunları, samimi olarak barışçıl çözüme ulaştırmak istiyoruz. Bu konuda çok samimiyiz. İki ülke arasındaki sorunlar, konuşmalar, toplantılar, ziyaretler, diyalog olmadan çözülemez. Biz diyalog istiyoruz. Biz bu bölgenin zenginliğini, adil bir şekilde, birlikte barışçıl bir gelenek inşa ederek paylaşmak istiyoruz. Ne yazık ki belirli Yunan siyasetçiler, kendi siyasi ve kişisel hırsları uğruna bazı eylemleri ve söylemleri destekliyorlar, gerilimi tırmandırıyorlar." dedi.





"TEK AMACIMIZ HAKLARIMIZI KORUMAK"



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO üyeleri olarak yapay silahlanma programları ve 'ittifak içerisinde ittifaka' ihtiyaç olmadığını belirterek "Bu ikili meseleleri doğrudan ve iyi niyetle ele almaktansa Yunan dostlarımız AB ile konuşuyor. Bu ikili meselelerimizi adeta, AB'nin, ABD'nin ya da NATO'nun meseleleri gibi sunmaya çalışıyorlar. Üçüncü tarafları ikili meselelere dahil etmek yardımcı olmaz. Komşu ve müttefikimiz Yunanistan'a mesajımız şudur; Türkiye hiçbir zaman Yunanistan'a ya da başka bir ülkeye tehdit unsuru teşkil etmemiştir. Bizim kimsenin toprağı ya da hakları üzerinde iddiamız talebimiz yoktur. Şunun altını çizmek isterim, bizim tek amacımız haklarımızı ve çıkarlarımızı uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde korumaktır. Yunanistan ile 4'ncü güven arttırıcı toplantıları yapmak istiyoruz ama buna hala cevap alamadık" diye konuştu.