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Bakan Akar, Etiyopyalı mevkidaşı ile anlaşma imzaladı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta, 3 ayrı anlaşmaya imza attı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ağustos 2021 Perşembe 10:14
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Bakan Akar, Etiyopyalı mevkidaşı ile anlaşma imzaladı

Milli Savunma Bakanı Akar ile Etiyopyalı mevkidaşı Yadeta, Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ve Askeri Çerçeve Anlaşması olmak üzere 3 ayrı anlaşmaya imza attı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Sayın Ahmed'in huzurunda; Nakdî Yardım Uygulama Protokolü, Askerî Mali İş Birliği Anlaşması, Askerî Çerçeve Anlaşması olmak üzere 3 ayrı anlaşmaya imza attı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarMSBEtiyopyaAnlaşma
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