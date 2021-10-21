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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ekim 2021 Perşembe 14:24
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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de

BELÇİKA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere, Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi.

Bakan Akar’ın ziyaretine ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği NATO Karargâhında Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askerî Temsilciliğini ziyaret ederek personelle görüştü, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne hâline gelen Türkiye'nin çok ciddi başarılar sağlandığını dile getiren Bakan Akar, Türkiye'nin bugüne kadar NATO'da üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini belirtti.

Toplantı, Haziran’daki NATO Zirvesi'nden ve İttifak’ın bu yaz Afganistan'dan çekilmesinden sonra düzenlenen ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı olması bakımından önem taşıyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarNATO Savunma Bakanları ToplantısıBrüksel
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