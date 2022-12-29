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Bakan Akar: Sulh ve istikrar için neler yapılabileceğini görüştük

29 Aralık 2022 Perşembe 11:00
Bakan Akar: Sulh ve istikrar için neler yapılabileceğini görüştük

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantıya ilişkin, "Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün sabah saatlerinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Vnukova Havalimanı'nda Rus yetkililer, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanlığı'na geçti. Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.

2 saate yakın süren toplantının ardından yurda dönüş öncesi toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, "Toplantıda, Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük" diye konuştu.

'CİDDİ KATKILAR SAĞLAYACAK'

Türkiye'nin görüş ve değerlendirmelerini aktardıklarını, diğer tarafların değerlendirmelerini dinlediklerini belirten Akar, şunları söyledi:

"Bizim toplantıda dile getirdiğimiz en önemli hususlardan biri terörle mücadele oldu. Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu, başka bir amacımızın bulunmadığını vurguladık. Suriye için de tehdit oluşturan PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığımızı ifade ettik. Ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi söyledik. Ayrıca yapacağımız bu çalışmalar çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye daha fazla göçün olmaması için gayret gösterdiğimizi dile getirdik. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye'de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlanabileceğini değerlendiriyoruz."

Üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklayan Akar, "Temennimiz bir an önce bölgeye barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Bunun için bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya devam edecek, gerekli katkıları sağlayacağız" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarSuriyeTürkiyeRusya
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