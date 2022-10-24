Bakan BozdaÄŸ: Referanduma gideriz, milletimize sorarÄ±z

ANKARA - AdaletÂ BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ile ilgili Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±; 'referandum'. EÄŸer siz 400'Ã¼ geÃ§en oy vermezseniz '360'Ä±n Ã¼zerinde kalsÄ±n, referanduma gitsin' derseniz, biz bundan Ã§ekinmeyiz. Referanduma da gideriz, bunu milletimize sorarÄ±z. Milletin hakemliÄŸi bizim iÃ§in kÄ±ymetlidir. Millet ne derse baÅŸÄ±mÄ±z Ã¼stÃ¼ndedir" dedi.



Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, televizyon programÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. BozdaÄŸ, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na deÄŸinerek, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼, aile ve Ã§ocuk haklarÄ± hususunda 2 maddenin deÄŸiÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi. BozdaÄŸ, "CHPâ€™nin TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'ne verdiÄŸi teklif, esasÄ±nda bu sorunu ÅŸu anda olmayan sorunu yeniden sorun haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recek bir yasal dayanak teÅŸkil ediyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burada bir defa ortaÃ¶ÄŸretim ve yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde okuyan Ã¶ÄŸrencileri bu teklif kapsamÄ±yor. Ä°kincisi kamu ve kamu kurumu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda olan yerlerdeki kadÄ±nlarÄ± da tam kapsamÄ±yor. HiÃ§birini kapsamÄ±yor. Yani Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼ ve diÄŸer alanÄ± kapsamÄ±yor. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ de kamu kurumu ve kamu kurumu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ±nda sadece bir mesleÄŸi icra eden kadÄ±nlarÄ± kapsÄ±yor. EÄŸer bir meslek icrasÄ± yoksa mesela mÃ¼hendislik, hekimlik, avukatlÄ±k gibi bir meslek icra etmiyorsa, o zaman bunun kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalÄ±yor. Buraya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman kamu iÅŸÃ§ilerinde ve diÄŸer alanlarda pek Ã§ok kiÅŸi kapsam dÄ±ÅŸÄ± kalÄ±yor. BunlarÄ±n ne kadar olduÄŸunu da tam bilemiyoruz. Ä°kincisi bu tam da yasaklayamÄ±yor; 'zorlayamaz' diyor. Yani zorladÄ±ÄŸÄ± zaman bunu bir mÃ¼eyyidesi yok. Buradan hareketle pek Ã§ok yasaÄŸa daha Ã¶nce Anayasa dayanak oluÅŸturmaz iken, herhangi bir yasa buna idari dÃ¼zenleme ve uygulama yapmasÄ± iÃ§in yetki ve imkan tanÄ±mazken bu dÃ¼zenleme bu aÃ§Ä±dan yasakÃ§Ä± bir zihniyet geldiÄŸi zaman ona yasak koymak iÃ§in yasal da dayanak oluÅŸturmaktadÄ±r. EsasÄ±nda olmayan bir sorunu yasal gÃ¼vence ile 'bir daha hiÃ§ gÃ¼ndeme gelmesin' dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle getirilen bir teklif;Â ama olmayan bir sorunu yasal dayanaklÄ± yeniden soruna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme kabiliyeti yÃ¼ksek ve zaten ortaÃ¶ÄŸretim ve yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretimde yeniden baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± konulmasÄ±na da hiÃ§bir engel yok. Ã–zel sektÃ¶rde de hiÃ§bir engel yok. Meslek icra etmeyen kadÄ±nlar bakÄ±mÄ±ndan da kamuda hiÃ§bir engel yok" dedi.



'BAÅžKANLIK SÄ°STEMÄ°NÄ°N DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°CÄ° GÃœCÃœDÃœR'



BozdaÄŸ, 50+1'in CHPâ€™yi bu noktaya getirdiÄŸine iÅŸaret ederek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ 50+1 farklÄ± zihniyetleri, fikirleri de birbirine yaklaÅŸtÄ±rmaya zorlama gÃ¼cÃ¼ var. 25, 30, 40 ile iktidar olamayÄ±nca, kendi sabit oylarÄ± yetmeyince karÅŸÄ±dan oy alacak. NasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte bu aÃ§Ä±dan bir sebeple alacak. Bir sÃ¼rÃ¼ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kanaatlerini etkilemek iÃ§in bu yÃ¶nde teklifler gÃ¼ndeme getiriyorlar. 'Biz deÄŸiÅŸtik' diyor, 'eskisi gibi deÄŸiliz' diyor. Ä°yi bir ÅŸey bu. BaÅŸkanlÄ±k Sistemiâ€™nin deÄŸiÅŸtirici gÃ¼cÃ¼dÃ¼r bu. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, muhalefetin bu Ã¼lkede neredeyse asra yakÄ±n deÄŸiÅŸmeyen kodlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶sterir. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± yenme ve onun bir daha kazanma korkusu onlarÄ± eminim daha fazla mÃ¼tedeyyin insanlara yaklaÅŸmaya da zorlayacaktÄ±r. Bir yandan CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderlik baÅŸarÄ±larÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¼lkeye kazandÄ±rdÄ±klarÄ±, 20 yÄ±ldÄ±r yenilmez bir baÅŸpehlivan oluÅŸu. Ã–te yandan da yeni sistemin 50+1 oy arayÄ±ÅŸÄ±, Cumhuriyet Halk Partisiâ€™ni bÃ¶ylesi bir deÄŸiÅŸime zorlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°nÅŸallah bu deÄŸiÅŸim devam edecek CHPâ€™de. CHPâ€™nin zihniyetini AK Parti bulunduÄŸu yerden Ã¼rettiÄŸi politikalarla deÄŸiÅŸtirmeye devam edecektir. Biz hayÄ±rlÄ± ve olumlu bir deÄŸiÅŸim olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°nÅŸallah kalÄ±cÄ± olur" ifadelerini kullandÄ±.



'BUNUN DOÄžRU YERÄ° ANAYASA'NIN 24'ÃœNCÃœ MADDESÄ°DÄ°R'



BozdaÄŸ, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ã–nce siyasilerle, grup baÅŸkanÄ±mÄ±z, baÅŸkan vekillerimiz, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zdan hukukÃ§u olan genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±z, Anayasa ve Adalet Komisyonu BaÅŸkanÄ±mÄ±z katÄ±ldÄ±. ArkasÄ±ndan Anayasa hukuku uzmanÄ± profesÃ¶rlerle, akademisyenlerle bir araya geldik. Daha sonra kabinede bir sunum yaptÄ±m. Pek Ã§ok vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan Ã¶neri, teklif geldi. OnlarÄ± deÄŸerlendirmek iÃ§in yeniden bize sÃ¼re verildi. Biz onlarÄ± da deÄŸerlendirdik. Sonra bu iki heyeti; hem siyasi hem uzman heyeti birlikte istiÅŸare yaptÄ±k. MilliyetÃ§i Hareket Partisiâ€™nden de Fethi YÄ±ldÄ±z Bey bu toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±. Beraber bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼k. Ve nihayetinde ÅŸu karara varÄ±ldÄ± bu Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±nda. Tek maddede yapalÄ±m. Bunun doÄŸru yeri din ve vicdan hÃ¼rriyetini dÃ¼zenleyen Anayasaâ€™nÄ±n 24â€™ncÃ¼ maddesidir" dedi.



'DÃœZENLEME BAÅžI AÃ‡IK KADINLARIN HAKLARINI DA KORUYACAK'



BozdaÄŸ, bu dÃ¼zenlemenin sadece baÅŸÄ±nÄ± Ã¶rten kadÄ±nlarÄ±n deÄŸil, aynÄ± zamanda baÅŸÄ± aÃ§Ä±k olan kadÄ±nlarÄ±n da haklarÄ±nÄ±, hukuklarÄ±nÄ± koruyan ve ikisini de teminat altÄ±na alan bir dÃ¼zenleme olacaÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "Bizim Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zda baÅŸÄ± Ã¶rtÃ¼lÃ¼, baÅŸÄ± aÃ§Ä±k hiÃ§bir kadÄ±nÄ±n anayasadaki temel hak ve hÃ¼rriyetleri kullanmasÄ±nÄ± engelleyemeyeceÄŸi, hiÃ§bir ÅŸarta baÄŸlanamayacaÄŸÄ± Ã§ok aÃ§Ä±k ve net bir biÃ§imde ifade ediliyor ve arkasÄ±ndan da tabii diÄŸer bu dini inancÄ± sebebiyle baÅŸÄ±nÄ± Ã¶rten kadÄ±nlar veya kÄ±yafet tercihinde bulunanlarÄ±n temel hak ve hÃ¼rriyetleri kullanmasÄ± kamuya sunulan Ã¶zel, vatandaÅŸa sunulan Ã¶zel ya da kamu tarafÄ±ndan hizmetlerden yararlanmasÄ± ki; herhangi bir kÄ±sÄ±tlamaya, engellemeye maruz kalmadan din ve vicdan hÃ¼rriyetinin tam da anayasamÄ±zda ifadesiÂ bulunan laiklik ilkesinin teminatÄ± altÄ±nda Ã¶zgÃ¼rce kullanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ve hiÃ§ kimseye de bu alana mÃ¼dahaleÂ yapma imkanÄ± vermeyen; ancak hÃ¼rriyeti teminat altÄ±na alma, daha etkin kullanma ve bunun engellenmesini Ã¶nleme noktasÄ±nda devlete yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ±ya gÃ¶rev veren bir dÃ¼zenleme olacaktÄ±r. Ben eminim ki dÃ¼zenleme SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan detaylarÄ± kamuoyuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±ktan sonra bÃ¼yÃ¼k bir kabul gÃ¶recektir. Åžu anda farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nse bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ben bu dÃ¼zenlemeye destek vermemek iÃ§in fazlaca bir bahane bulacaÄŸÄ±nÄ± iÅŸin doÄŸrusu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" dedi.



'NASIL OY Ä°STEYECEKLER?'



Burada korunan deÄŸerlerin, 85 milyon aziz milletin koruduÄŸu deÄŸerlerin olduÄŸunu aktaran Bakan BozdaÄŸ,Â "Aile, bu aziz milletin deÄŸer verdiÄŸi ÅŸeydir. Åžimdi ben metin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman, iÅŸin doÄŸrusu ÅŸahsi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼m bu benim; diÄŸer partilerin buna karÅŸÄ± bir fazla argÃ¼man geliÅŸtireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Belki 'ÅŸurasÄ± ÅŸÃ¶yle olsun, daha iyi olur' diyebilirler; ama toptan bir karÅŸÄ± duruÅŸ ortaya koymalarÄ±, ya bu milleti tanÄ±mamalarÄ± ya bu milletin neye deÄŸer verdiÄŸinin farkÄ±nda olmamalarÄ± ya da o deÄŸerlerle kavgalÄ± olduklarÄ± anlamÄ±na gelir. Tabii referanduma gittiÄŸi takdirde ben kahir ekseriyetle bunun kabulle neticeleneceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Referanduma gitti.Â NasÄ±l propaganda yapacak? Bu Ã¼lkede inancÄ± sebebiyle kadÄ±nlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na, eÄŸitimine, siyasetine engel olunmasÄ±n; 'biz engel olacaÄŸÄ±z, oy verin.' NasÄ±l diyecekler? Milletten nasÄ±l oy isteyecekler? Bunun referanduma gitmesiniÂ muhalefetin arzu edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±; 'referandum.â€™ EÄŸer siz 400'Ã¼ geÃ§en oy vermezseniz '360'Ä±n Ã¼zerinde kalsÄ±n, referanduma gitsin' derseniz biz bundan Ã§ekinmeyiz. Referanduma da gideriz, bunu milletimize sorarÄ±z. Milletin hakemliÄŸi bizim iÃ§in kÄ±ymetlidir. Millet ne derse baÅŸÄ±mÄ±z Ã¼stÃ¼ndedir. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z milletin bu konudaki iradesini biliyor. Biz de biliyoruz. EsasÄ±nda herkes biliyor" dedi.



'MUHALEFET REFERANDUMA GÄ°DÄ°ÅžÄ°NE Ä°ZÄ°N VERMEYECEKTÄ°R'



BozdaÄŸ, referandumda CHP'li seÃ§menlerin dahi Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n 'evet' diyeceÄŸinden emin olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Yani kim ailenin korunmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kabilir? Kim insanlarÄ±n inancÄ± sebebiyle, tercih ettiÄŸi kÄ±yafet yÃ¼zÃ¼nden temel hak ve hÃ¼rriyetlerinden, eÄŸitim hakkÄ±ndan, Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ±ndan, siyaset yapma hakkÄ±ndan mahrum edilmesini, adil ve doÄŸru gÃ¶rebilir? Yani mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Referandum, bu milleti, muhalefetin hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve TÃ¼rkiye'de de hiÃ§bir zaman iktidar olamayacaklarÄ±nÄ±n somut gÃ¶stergesi olur. Ben onun iÃ§in muhalefetin referanduma bu iÅŸin gidiÅŸine izin vermeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" ifadelerini kullandÄ±. (