Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla 3'lü toplantı yapacağız

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Rusya Fedarasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir araya geleceğini belirterek "Her iki bakan Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir toplantı yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı 3'lü formatta gerçekleştireceğiz" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki çatışmaların 12 gündür devam ettiğini bildirdi. İnsani kriz ve can kayıplarının arttığını söyleyen Çavuşoğlu, 1,7 milyon kişinin şu ana kadar ülkeyi terk ettiğini belirtti. Bunların bir kısmının Türkiye'ye geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz de vatandaşlarımızın tahliyesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu sabah itibarıyla yaklaşık 12 bin vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik. Az önce Koordinasyon ve Destek Merkezi'nde ilgili arkadaşlarımızla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantımıza video konferans yöntemiyle Ukrayna, Rusya, Polonya, Romanya ve Moldova'daki büyükelçilerimiz ve Odessa Başkonsolosu da katıldı. Bugün de Kiev'den trenle, Lviv, Odessa ve Zaporijya'dan da otobüslerle tahliyeler planlıyoruz. Kiev, Harkiv, Mariupol ve Sumi'de insani koridorlar açılmasına karar verildi. Fakat sahada farklı durumlar ortaya çıkıyor. Kuzeydeki sınır kentlerinden özellikle Çernigiv'de yaklaşık 30, Sumi'de 180, Güney'de Herson'da yaklaşık 380, Mariupol'da yaklaşık 50 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın tahliyeleri için de çatışma bölgeleri olduğu için bazı şehirler kuşatıldığı için hem Ukrayna tarafıyla hem de Rusya tarafıyla temas halindeyiz" dedi.



'AMACIMIZ ÇATIŞMALARIN BİR AN ÖNCE DURDURULMASI'



Bakan Çavuşoğlu, hem Ukrayna içerisindeki insanlara, hem de komşu ülkelere geçen insanlara insani yardımları artırarak devam ettiklerini belirterek, "Bizim en öncelikli amacımız ise çatışmaların bir an önce durdurulması. Saldırıdan önce Cumhurbaşkanı'mız ve bizler Rus ve Ukraynalı muhataplarımızla özellikle onları bir araya getirmek için çok çaba sarf ettik. Saldırının başlamasından bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mız muhataplarıyla 19 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben de yaklaşık 40 görüşme gerçekleştirdim. Bu süre zarfında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile 6, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile 4 kez görüştüm. Mesaj yoluyla haberleşmemiz buna dahil değil. Çatışmalardan önce Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımı Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirme teklifinden bulunmuştum. Bu konuda tüm taraflarla temaslarımızı kesmeden sürdürdük" diye konuştu.



'TOPLANTININ DÖNÜM NOKTASI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'



Bakan Çavuşoğlu, savaşın ardından da bu çabayı daha artırdıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"İki tarafı buluşturmak için yoğun bir diplomasi yürüttük. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Putin'le telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Lavrov, Antalya'daki bu görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir toplantı yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı 3'lü formatta gerçekleştireceğiz. 10 Mart Perşembe günü Antalya'da bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Bu toplantının bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz. Biz iyi niyetle, çatışmaların bir an önce durdurulmasıyla birlikte kalıcı bir barış için çaba sarf etmeye devam edeceğiz."