Bakan Çavuşoğlu: Suriye'ye insani yardım için BMGK kararının uzatılması gerek

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de yaşayan insanlar çok sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla insani yardımların düzenli şekilde ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2642 numaralı ilgili kararının uzatılması gerekiyor" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bakanlık resmi konutunda bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Borg, baş başa ve heyetler arası görüşmeleri sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair "Ticaret hacmimiz, 2 yıl önce 2 milyar doları aşmıştı. Pandemi öncesindeki bu rakama ulaşmak için çalışıyoruz. 'İkili ve ticari ilişkilerimizi nasıl daha çok geliştiririz', bunları değerlendirme imkanımız oldu. Bu amaçla gelecek sene Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı'nın 2'ncisini yapma kararı aldık. Bu marjda bir de iş forumu düzenlenmesinin faydaları olacağını düşünüyoruz. Türkiye, Malta'da Almanya'dan sonra 2'nci yatırımcı. Malta için önemli projeleri Türk firmaları hayata geçirdi. Dostum ulaştırma bakanıyken Türk firmalarına çok destek verdi. Huzurunuzda kendisine destekleri nedeniyle teşekkür etmek isterim" diye konuştu.



'İNSANİ YARDIMIN DÜZENLİ ULAŞTIRILMASI GEREK'



Bugünkü görüşmelerde, istişareleri daha düzenli yapma kararı aldıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bölgesel konular ve 3'üncü ülkelerle iş birliği konusunda da mutabık kaldık. İkili ilişkilere ilaveten bölgesel konuları da değerlendirdik. Doğu Akdeniz'deki son durum, ortak konumuz Libya, Suriye meselesi, Kafkasya'daki gelişmeler, Ukrayna'da devam eden savaş ve bizim sarf ettiğimiz çabalar, Türkmenistan'da yaptığımız 3'lü zirveyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel konularda daha iyi iş birliği yapma konusunda hemfikiriz. Suriye'de PKK/YPG'den kaynaklanan, artan terör tehdidi hakkında bilgi verdim. Operasyonlarımız hakkında dostuma bilgi verdim. Suriye'deki mevcut durumun birçok yansıması var. Bunlardan en önemlilerinden biri de insani boyutu. Suriye'de yaşayan insanlar çok sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla insani yardımların düzenli şekilde ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2642 numaralı ilgili kararının uzatılması gerekiyor. Süresi 10 Ocak'ta bitiyor, daha önce 6 ay uzatılmıştı. Bu, özellikle Türkiye üzerinden sınır ötesi Suriyelilere ulaştırılacak yardımlarla ilgili. Bunu bugün neden özellikle değerlendirdik. Çünkü Malta BMGK üyesi oldu, biz de seçimde destekledik. Dolayısıyla BMGK içinde hem bu konu hem de diğer konularda iş birliği yapmak isteriz" dedi.



'LİBYA'NIN GELECEĞİ KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ'



Malta'nın, Türkiye-AB ilişkilerini her zamana güçlü desteklediğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Libya'ya en yakın ülkelerden biri Malta'dır. Oradaki durumun Malta'ya yansıması her zaman olumsuz olmuştur. Malta'nın kaçak göç konusunda da ciddi tecrübeleri oldu. Libya konusunda özellikle bazı projeler, kaçak göçle mücadele ve Libya'nın istikrarı ki Malta ile aynı düşünüyoruz. Libya'nın geleceği konusunda yakın istişare ve iş birliği içinde olacağız. Dostum beni Malta'ya davet etti. Ben de kendilerini 10-12 Mart'ta düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettim" diye konuştu.



Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Borg da "Her iki ülkenin gerçekten son derece verimli ilişkileri mevcut. Farklı konularda da görüş alışverişlinde bulunduk. Mevkidaşımın Suriye ile ilgili görüşlerini dikkatli dinledim ve notlarımı aldım. Ukrayna'daki savaş konusunda da görüşlerimizi paylaştık. Türkiye'nin her iki tarafı da önce Antalya'da ardından İstanbul'da diplomasi masasına getirmiş olması ve tahıl ile ilgili çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu yenilemek istedim. Malta'nın 1 Ocak 2023'te başlayacağı BMGK geçici üyeliğini de ele aldık" dedi.