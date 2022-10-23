Bakan DÃ¶nmez: Son 3 yÄ±lda 120,39 ton metal altÄ±n Ã¼retildi

Bakan Fatih DÃ¶nmez, CHP NiÄŸde Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rer'in, 'TÃ¼rkiye'de Ã§Ä±karÄ±lan altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸ madenleri' ile 'Bu madenlerden elde edilen devlet hakkÄ±nÄ±n ne kadar olduÄŸu'na iliÅŸkin soru Ã¶nergelerini cevapladÄ±. Bakan DÃ¶nmez, "Ãœlkemizde son 3 yÄ±lda 19 ÅŸirkete ait 25 ruhsat sahasÄ± kapsamÄ±nda 120,39 ton metal altÄ±n Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ olup sÃ¶z konusu altÄ±n Ã¼retimini yapan 19 ÅŸirketin 14'Ã¼ yerli, 3'Ã¼ yabancÄ± ve 2'si yabancÄ± ortaklÄ± Ã¶zel hukuk tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸidir. Son 5 yÄ±lda altÄ±n Ã¼retimi yapan ruhsatlara 2 milyar 529 milyon 532 bin 120 TL devlet hakkÄ± tahakkuk ettirilerek tahsil edilmiÅŸ olup, aynÄ± dÃ¶nemde altÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 4'Ã¼ncÃ¼ grup madenlerden 1 milyar 34 milyon 211 bin 615 TL iÅŸletme ruhsat bedeli tahsil edilmiÅŸtir" dedi.

'2022 MADEN GELÄ°RÄ° 3,4 MÄ°LYAR LÄ°RA'

TÃ¼m madenlerden devlet hakkÄ± olarak 2021 yÄ±lÄ±nda tahakkuk eden gelir toplamÄ±nÄ±n ise 2 milyar 396 milyon 99 bin 705 TL olduÄŸunu belirten Bakan DÃ¶nmez, bu tutarÄ±n 31 Temmuz 2022 itibarÄ±yla 3 milyar 421 milyon 384 bin 723 TL olarak gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ifade etti. DÃ¶nmez, 2021 yÄ±lÄ±nda devlet hakkÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda ruhsat bedeli, ihale bedeli, idari para cezasÄ± gibi bedellerden elde edilen gelirler toplamÄ±nÄ±n da 1 milyar 845 milyon 527 bin 877 TL olduÄŸunu kaydetti.

'1890 TONLUK ALTIN REZERVÄ°NE ULAÅžILDI'

Ruhsat sahiplerince beyan edilen rezervler ile kamu kurumlarÄ±nÄ±n keÅŸfettiÄŸi rezervler birlikte hesaplandÄ±ÄŸÄ±nda toplam 1890 ton metal altÄ±n rezervine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren DÃ¶nmez, "AynÄ± ÅŸekilde 2021 yÄ±lÄ± iÅŸletme faaliyet raporlarÄ±ndaki gÃ¼mÃ¼ÅŸ Ã¼retim beyanlarÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan hesaplamalarda yaklaÅŸÄ±k 36 bin 500 ton metal gÃ¼mÃ¼ÅŸ rezervine ulaÅŸÄ±lmaktadÄ±r" dedi.Â