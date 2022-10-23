Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 16
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.934,63
ALTIN
990,47
DOLAR
18,58
STERLÄ°N
21,05
EURO
18,37
Kartepe Belediyesi'nden satÄ±lÄ±k arsalar
Kartepe Belediyesi'nden satÄ±lÄ±k arsalar
Kayseri Erciyes'te turizm tesis alanÄ± ihaleyle satÄ±lacak
Kayseri Erciyes'te turizm tesis...
Ufuk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ufuk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi...
Ä°zmir KÃ¢tip Ã‡elebi Ãœniversitesi 27 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ä°zmir KÃ¢tip Ã‡elebi Ãœniversitesi...

Bakan DÃ¶nmez: Son 3 yÄ±lda 120,39 ton metal altÄ±n Ã¼retildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez, son 3 yÄ±lda 19 ÅŸirkete ait 25 ruhsat sahasÄ±nda 120,39 ton metal altÄ±n Ã¼retimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

23 Ekim 2022 Pazar 12:46
Bakan DÃ¶nmez: Son 3 yÄ±lda 120,39 ton metal altÄ±n Ã¼retildi

Bakan Fatih DÃ¶nmez, CHP NiÄŸde Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rer'in, 'TÃ¼rkiye'de Ã§Ä±karÄ±lan altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸ madenleri' ile 'Bu madenlerden elde edilen devlet hakkÄ±nÄ±n ne kadar olduÄŸu'na iliÅŸkin soru Ã¶nergelerini cevapladÄ±. Bakan DÃ¶nmez, "Ãœlkemizde son 3 yÄ±lda 19 ÅŸirkete ait 25 ruhsat sahasÄ± kapsamÄ±nda 120,39 ton metal altÄ±n Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ olup sÃ¶z konusu altÄ±n Ã¼retimini yapan 19 ÅŸirketin 14'Ã¼ yerli, 3'Ã¼ yabancÄ± ve 2'si yabancÄ± ortaklÄ± Ã¶zel hukuk tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸidir. Son 5 yÄ±lda altÄ±n Ã¼retimi yapan ruhsatlara 2 milyar 529 milyon 532 bin 120 TL devlet hakkÄ± tahakkuk ettirilerek tahsil edilmiÅŸ olup, aynÄ± dÃ¶nemde altÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 4'Ã¼ncÃ¼ grup madenlerden 1 milyar 34 milyon 211 bin 615 TL iÅŸletme ruhsat bedeli tahsil edilmiÅŸtir" dedi.

'2022 MADEN GELÄ°RÄ° 3,4 MÄ°LYAR LÄ°RA'

TÃ¼m madenlerden devlet hakkÄ± olarak 2021 yÄ±lÄ±nda tahakkuk eden gelir toplamÄ±nÄ±n ise 2 milyar 396 milyon 99 bin 705 TL olduÄŸunu belirten Bakan DÃ¶nmez, bu tutarÄ±n 31 Temmuz 2022 itibarÄ±yla 3 milyar 421 milyon 384 bin 723 TL olarak gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ifade etti. DÃ¶nmez, 2021 yÄ±lÄ±nda devlet hakkÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda ruhsat bedeli, ihale bedeli, idari para cezasÄ± gibi bedellerden elde edilen gelirler toplamÄ±nÄ±n da 1 milyar 845 milyon 527 bin 877 TL olduÄŸunu kaydetti.

'1890 TONLUK ALTIN REZERVÄ°NE ULAÅžILDI'

Ruhsat sahiplerince beyan edilen rezervler ile kamu kurumlarÄ±nÄ±n keÅŸfettiÄŸi rezervler birlikte hesaplandÄ±ÄŸÄ±nda toplam 1890 ton metal altÄ±n rezervine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren DÃ¶nmez, "AynÄ± ÅŸekilde 2021 yÄ±lÄ± iÅŸletme faaliyet raporlarÄ±ndaki gÃ¼mÃ¼ÅŸ Ã¼retim beyanlarÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan hesaplamalarda yaklaÅŸÄ±k 36 bin 500 ton metal gÃ¼mÃ¼ÅŸ rezervine ulaÅŸÄ±lmaktadÄ±r" dedi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ENERJÄ° Ve Tabii Kaynaklar BakanÄ±Fatih DÃ¶nmezMetalAltÄ±n
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'referandum' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'referandum' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Ara buluculuk faaliyetlerimiz artÄ±k dÃ¼nyada bir marka
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Ara buluculuk faaliyetlerimiz artÄ±k dÃ¼nyada bir marka
Bakan Soylu: Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan Suriyeli sayÄ±sÄ± 50 bin
Bakan Soylu: Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan Suriyeli sayÄ±sÄ± 50 bin
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans