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Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji oranı yüzde 100'ü zorluyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu güç toplamının 62 bin 125 MW'a ulaştığını belirterek, "Yenilenebilir enerji oranı yüzde 100’ü zorluyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Nisan 2021 Pazartesi 09:48
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Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji oranı yüzde 100'ü zorluyor

Bakan Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "2020'de yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla Avrupa'da 5'inci ve dünyada 12'inci sıraya yükselen Türkiye, 2021'de de enerji yatırımlarını tam gaz sürdürüyor. Yenilenebilir enerji atağı 2021'de de sürüyor. Türkiye'nin 2021 Mart sonu elektrik kurulu gücü 97 bin 70 MW'a ulaştı. Bu gücün 50 bin 790 MW'ı yani yüzde 52,32 yenilenebilir kaynakardan oluştu. Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kurulu güç toplamı ise 62 bin 125 MW'a ulaşarak toplam kurulu gücün yüzde 64'ünü oluşturdu. Her geçen gün artan kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji oranı yüzde 100'ü zorluyor. İlk üç ayda devreye giren kurulu gücümüzün yüzde 97,9'u yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ENERJİ Ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih DönmezEnerji
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