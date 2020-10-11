Bakan Gül: Terör örgütü ormanlarımızı yakıyor

Şahinbey Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı 7’nci olağan kongresine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile teşkilat başkanları katıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ORMANLARIMIZI YAKIYOR

Tarör örgütlerinin ormanlarımızı yaktığını, özellikle terörle etkin mücadeleyi sürdürecekleri ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “'Kandil'de yere izmarit bile atılmıyor' denilen terör örgütü ormanlarımızı yakıyor. Ciğerlerimizi yakıyorlar. Diyarbakır annelerimizin ciğerlerini yakıyorlar. O 'izmarit bile atmıyor' diyenler nerede? Bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bölge insanının en büyük sorunu PKK’dır. 'İzmarit bile atmıyor' diyenler kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü’nün canını yaktılar. Bu mücadeleyi 83 milyon için milletimiz için vermeye devam edeceğiz. Bölge halkının oyunu aldıktan sonra milletin kapısının önüne çukur kazanlarla mücadele edeceğiz. Vatandaşla terörist ayrımını çok iyi yapacağız. Bu bölgenin insanı 1’inci sınıf vatandaştır. Terörle mücadelede çok güzel sonuçlar aldık. İnşallah zaferle de sonuçlandıracağız. Bölgede ret inkar asimilasyon politikasına biz son verdik” dedi.

AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Azerbaycan’ın haklı davasında sonuna kadar yanlarında olduklarını söyleyen Gül, “Azerbaycan’daki Karabağ çatışması ile ilgili Gül, “İki devlet tek millet anlayışıyla Azeri kardeşlerimizin yardımına yetişen Türkiye olmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanlarındayız. Karabağ özgürleşinceye kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz Libya’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de vatandaşlarımın menfaatini korumak için mücadeleye devam ederken bize ‘Sizin orada ne işiniz var’ diyenler bu mefkureyi anlamazlar. Ama milletimiz bunları çok iyi biliyor. Kılıçdaroğlu gelmiş ‘Tayyip Erdoğan birisinin önünde eğilmiş’ diyor. Sen kafanı kuma sapladığın için görmüyorsun. Erdoğan vesayetçilere, PKK’ya, cuntacılara, F-16’lara eğilmemiştir. Senin gerçekten kafanı kuma gömdüğün çok belli. Erdoğan yalnız Allah'ın huzurunda rükuda eğilir. Bu yaklaşımın muhalefet olarak ülkemize hiçbir faydası yok. Bu cılız yaklaşımlar iktidar alternatifi olan bir partiye yakışmıyor. Türkiye’de ana muhalefet sorunu olduğu çok bellidir. Biz onlara 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyoruz. Gaziantep’e yaklaşık 40 milyar yatırım yapıldı. Elbette Gaziantep de Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmadı ve bırakmayacak” diye konuştu.

‘EN KRTİK ANLARDA UYKU TAKLİDİ YAPARLAR’

Muhalefeti işaret ederek, en kritik anlarda uyku numarası yaptıklarını ifade eden AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kandemir de şunları söyledi:

“Ne zaman yüreğimiz dara düşse ortadan kaybolurlar. En kritik zamanda uyku taklidi yaparlar. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışırlar. Doğal gazı bulursunuz. 2 gün ses çıkaramazlar. Milletle sevinip hüzünlenemezler. Yalanı sıradanlaştırılırlar. Biz bunlara bakmayacağız. Biz haktan yana taraf olan, adaletin mücadelesini yürütenleriz. Bu muhalefete bakmayacağız. Cumhur İttifakı olarak el ele verdik. MHP ile Türkiye’nin geleceğine dair aşkımız sevdamız var. Karşımızda hangi ara bir araya geldiğini anlayamadığımız bir muhalefet var. 2023 seçimleri kolay olmayacak. Şahinbey bugün muhteşem bir sınav verdi. Fakat daha çok çalışmak gerektiğini karşımızdakilere bakarak çok daha iyi görüyoruz. Söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var”

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde Avukat Hasan Teke tekrardan başkanlığa seçildi.

'AK PARTİ TÜM TÜRKİYE’NİN PARTİSİDİR'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı’nın 7’nci olağan kongresine de katıldı. Kongrede konuşan Bakan Gül, ''AK Parti tüm Türkiye’nin partisidir. Kim olursa olsun ‘Benim bir mağduriyetim var’ diyenin her daim yanında olmuştur'' dedi.

AK Parti'nin kurulduğu ilk gün Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türkiye’de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak' sözünü hatırlatan Gül, şöyle konuştu:

"Aynen dediği gibi bu parti Türkiye’de devrimler yaptı. Emin adımla geleceği doğru büyük bir başarıyla yürüyor. Türkiye’de AK Parti garibin, mazlumun ve ötekileştirilmiş kesimlerin sesi olmuştur. İnancından, kimliğinden, yaşayışından ötürü kim ötekileştiriliyorsa onunla yol yürümüştür. Talepleri merkeze taşıyarak bu şekilde siyaset yapmıştır. AK Parti bir bölgenin veya bir zümrenin partisi değildir. AK Parti tüm Türkiye’nin partisidir. Kim olursa olsun ‘Benim bir mağduriyetim var’ diyenin her daim yanında olmuştur. Nereden geldiğimizi unutmadan yolumuza yürümeye devam etmeliyiz. Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla beraber yürüdüğümüz bu yolda onları unutmadan yola devam etmek boynumuzun borcudur. Bugün birçok insanın gözyaşı ve duasıyla 20 yıldır Türkiye’ye hizmet ediyoruz. Dili dualı büyüklerimizin duasını unutmadan yola devam etmeliyiz. AK Parti herkesin partisidir.''

Büyük ve güçlü hikayelerin, büyük ve güçlü liderlerle yazılabileceğini söyleyen Gül, “Bugün Azerbaycanlı kardeşimiz hayal kurabiliyorsa bu Türkiye sayesindedir. Bu yolculuk büyük bir hikaye ile yoluna devam etmektedir. Her alanda adaleti, hukuku, hukukun üstünlüğünü en başta bir şiar olarak taşımalıyız. Adaleti unutursak çok büyük sıkıntıya düşeriz. Her alanda çok büyük zaferler elde ettik. Bugün hamdolsun daha büyük hikâyeleri yazmaya devam ediyoruz. Teröre göz açtırmadık. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Nerede doğarsa, yaşarsa yaşasın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsi eşittir. Türkiye’de hiçbir vatandaşa ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

‘YALANI ELBİSE GİBİ ÜZERLERİNE GİYMİŞLER’

Mücadele verirken içeride de ana muhalefetin yerli ve milli durması gerektiğini ifade eden Erkan Kandemir ise şunları söyledi:

“Böyle bir ailenin ferdi olmak, sizin gibi dava insanlarıyla bir arada olmak çok büyük bir onurdur. Tayyip Erdoğan’la yol yürümek omuzlarımıza büyük bir yük yükler. Bu büyük bir mesuliyettir. Bizler ‘İman varsa imkan da vardır’ diyerek yola çıkan, inandığı yoldan geriye dönmeyen aşk ve sevdayla çalışan bir teşkilatız. 19 yıl boyunca çok büyük imtihanlardan geçtik. AK Parti en güçlü olduğu dönemi yaşıyor. 19 yıl önce vesayetle mücadele edip, meydan okuyarak yol yürüdük. Bugün geldiğimiz noktada sadece Türkiye’deki vesayete değil bütün dünyadaki vesayete meydan okuyoruz. Bu yeni yolu hep birlikte inşa ediyoruz. Bu yol yürüyüşünde çok çetin mücadelelerden geçtik. İstiyoruz ki biz mücadeleyi verirken içeride de ana muhalefet yerli ve milli dursun. Fakat bunlar yalanı elbise gibi üzerlerine giymişler. Hiç çekinmeden, milletten utanmadan söylüyorlar. Maalesef bunların gönlü yok. Bunların zihni bulanıktır."