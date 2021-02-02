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Bakan Gül: Yeni anayasa vurgusu heyecan verici bir müjdedir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği açıklamasıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Şubat 2021 Salı 08:24
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Bakan Gül: Yeni anayasa vurgusu heyecan verici bir müjdedir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı açıklamasına yaptığı yeni anayasa vurgusu ile ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının heyecan verici bir müjde olduğunu kaydeden Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanıAbdulhamit GülAnayasa
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