Bakan Kurum: 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı'mıza rekor oyla destek vereceğiz

GİRESUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2023 seçimlerinde inanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve 'Cumhur İttifakı'mıza rekor bir oyla destek vereceğiz. Giresun ithal olanı değil yerli ve milli olanı seçecek; 'Türkiye Yüzyılı'na en büyük desteği verecektir" dedi.



Giresun'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, açıklamalarda bulundu. Muhalefetin Batı'ya özendiğini belirten Bakan Kurum, "Şimdi ama ne yaptılar? Sınıf atladılar. Doğrudan dışarıdan ekonomist, foncu ve iklim uzmanı, çevre uzmanı getirmeye başladılar. Bunlar zaten hep böyleydi. Biz bunları böyle tanıdık. Milletimiz uçak yapmak istedi, 'Ne gerek var?' dediler, 'Biz dışarıdan daha ucuza alırız' dediler. Milletimiz top, tüfek, tank yapmak istedi, 'Füzemizi biz hazırlayalım' dedi; 'Hiç lüzumu yok, biz dışarıdan ithal ederiz' dediler. Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un girişimleri oldu biliyorsunuz, hepsini bunlar baltaladılar. Şimdi yerli ve milli SİHA'larımıza, ihracat patlaması yapan o teknolojik ürünlere muhalefet edenler, çareyi gene ne yapıyorlar? İthal etmekte arıyorlar. Öyle bir noktaya gelmişler ki bir yerden para, diğer yerden uzman, öteki yerden de işte ekonomi programıyla devşiriyorlar ve milletimize vadettikleri ithal ekonomi uzmanlarıyla çevre-şehircilik uzmanlarıyla projeler yapacağını söylüyorlar. Biz bunu hayretle izliyoruz. Biz bunların bu topraklara, bu millete yabancı olduklarını zaten biliyorduk ama menşelerinin bile dışarıda olduğunu bilmiyorduk. Bunu da öğrenmiş olduk" diye konuştu.



'GİRESUN İTHAL DEĞİL YERLİ OLANI SEÇECEK'



6'lı masaya yönelik de açıklamalarda Bakan Kurum, şunları söyledi:



"Varsın onlar daha seçim görünmeden, işte 6'lı masanın durumu, birbirleriyle birlikte ülkemizi bilmem kaç milyar dolara peşkeş çekmeye kalksınlar. Varsın konuşacak konu bulamadıkları için 6'lı masada bakanlık taksimi yapsınlar. Varsın onlar sahte mağduriyet rollerini oynamaya devam etsinler. Çeşme, musluk açılışlarına devam etsinler. Onlar bu cefakar milletimizin tırnaklarıyla kurduğu AK Parti'mizi kapatmak istediler. Biz vakur duruşumuzdan bir an bile ödün vermedik. Duruşumuzu hiçbir zaman bozmadık. 81 ilimizde 85 milyon vatandaşımıza hizmet edecek açılışlarımıza, temel atmalarımıza devam ettik. Onlar Gezi ihanetine kalkışıp sokakları yağmaladıkları o kara günlerde bile biz asla karamsarlığa kapılmadık, milletimize hizmet etmeye devam ettik. 2013'te hepsi birden yargı darbesinin arkasında saf tuttular ama biz o gün de yılmadık. Eserler üretmeye, hizmet siyaseti yapmaya devam ettik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2023'e emin adımlarla yürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimize hizmet edeceğiz ve bu yoldan, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yolundan, AK Parti'mizin davasının yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz. Giresun'umuz, AK Parti teşkilatlarımız, ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız bu kutlu davanın hiçbir neferi asla ve asla bu kutlu yoldan geri dönmeyecek ve biz gücümüzü birileri gibi algıdan, sosyal medya operasyonlarından almıyoruz. Kimden alıyoruz? Sizlerden alıyoruz. Aziz milletimizden alıyoruz. Teşkilatlarımızdan alıyoruz. Burada sizlerin söylediği güzel bir söz var; ne bu söz? Ata arpa, yiğide de arka gerek. İşte biz yalnızca sırtımızı aziz milletimize yaslarız. Bizim arkamızda milletimiz var. Ardımızda eli nasırlı analarımız, babalarımız var. Annelerimizin, babalarımızın duası var. Bize Giresun yeter. Bize Türkiye yeter. Bize aziz milletimiz yeter. Biz bu anlayışla 2023 seçimlerinde inanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve 'Cumhur İttifakı'mıza rekor bir oyla destek vereceğiz. Giresun ithal olanı değil yerli ve milli olanı seçecek; 'Türkiye Yüzyılı'na en büyük desteği verecektir."