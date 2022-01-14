Bakan Kurum: Gazi Mustafa Kemal’in emanetine ihanet ettiniz

NEVŞEHİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “HDP’nin terörle sözlü olduğunu anladık da Yozgat’ta ‘Kandil’i yerle bir edeceğim’ diyen, bugün ise TBMM’de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor? Yoksa siz de HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz? Siz ‘Gerekirse tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum’ diyen Gazi Mustafa Kemal’in emanetine ihanet ettiniz” dedi.



Nevşehir'de düzenlenen temel atma törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve protokol üyeleri katıldı. Programda konuşan Bakan Murat Kurum, "Şehir inşa etmenin medeniyet inşa etmek olduğunu, nesilleri ihya etmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Her projemizin merkezinde bize alın teriyle emeğiyle katkı veren insanımız, yarınlarımızın teminatı çocuklarımız var. Bu kapsamda; son 20 yılda, Nevşehir’e 12,5 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlık olarak ise 3,5 milyar liralık proje ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Hamdolsun, bugün de şimdi burada, toplam yatırım bedeli yaklaşık 200 milyon lira olan çok önemli projelerimizin temellerini hep birlikte atıyor, şehrimizde yeni ve tarihi bir dönemi başlatıyoruz. Bu kadim topraklar on binlerce yıllık tarihiyle şehirleriyle doğasıyla kültürüyle dünyanın birçok ülkesine ilham kaynağı olmuş; medeniyet bu topraklardan dünyaya yayılmıştır. Nevşehir’imizi de 'tarihe vefa geçmişe saygı' sloganıyla ihya ediyor, şehrimizin o eşsiz jeolojik ve tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarıyoruz” dedi.



‘BAZILARININ TERÖRİSTLERLE SÖZ KESTİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ’



"Bizler şehirlerimize, ülkemize, milletimize olan borcumuzu ödemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diyen Bakan Kurum, "Biz; milletimize olan sözümüzü tutmaya çalışırken bazılarının teröristlerle söz kestiğine şahit oluyoruz. Bu aslında malumun ilanıdır. Bunların yüce Meclis çatısı altında var olması; hukukun da vicdanın da asla kabul etmeyeceği bir durumdur. Bu Meclis vatanı işgalden kurtarmış, Cumhuriyet’i ilan eden bir meclistir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle kurulmuş bağımsız bir meclistir. Bu Meclis, gerektiğinde 1974’te Kıbrıs’a asker çıkarmış, oradaki kardeşlerine sahip çıkmış bir meclistir. 15 Temmuz’da hain FETÖ’cülere meydan okumuş, milletin sarsılmaz iradesini, bağımsızlık ruhunu bütün dünyaya göstermiş gazi bir meclistir. Hiç kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı yoktur” diye konuştu.



Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:



"Şehitlerimizin ahı, şehitlerimizin annelerinin ve babalarının ahı; teröristleri, terörle söz kesenleri ve bunlarla kol kola yürüyenleri maşeri vicdanda yargılayacak ve ebediyen mahkum edecektir. HDP’nin terörle sözlü olduğunu anladık da Yozgat’ta ‘Kandil’i yerle bir edeceğim’ diyen, bugün ise TBMM’de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor? Yoksa siz de HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz? Siz ‘Gerekirse tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum’ diyen Gazi Mustafa Kemal’in emanetine ihanet ettiniz. Aziz milletimiz bu ihaneti affetmez, teröre müsamaha gösterenlere asla tahammül etmez ve bunlara gereken cevabı dün olduğu gibi bugün de yarın da mutlaka verecektir. Varsın onlar; terörle teröristle kol kola girsinler hatta söz kessinler."