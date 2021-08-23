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Bakan Özer: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hazırlığımızı tamamladık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da, 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:32
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Bakan Özer: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da hazırlığımızı tamamladık

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları inceledi. Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün öğretmenlerinden psikososyal destek çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bakan Özer, sel felaketinin yaşandığı günden itibaren devletin, yaraları sarmak için sahada olduğunu belirtti. Bölgede eğitim öğretimin başlayacağını kaydeden Bakan Özer, "Şu an itibarıyla Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz. Okul binasında değişiklik olması durumunda öğrencilerimizi taşımalı eğitim kapsamına aldık. Öğrencilerimizi ücretsiz okuluna götüreceğiz. Öğle sıcak yemeklerini yiyecekler, akşam da evlerine teslim edeceğiz. Bu bölgedeki tüm öğrencilerimizin, yeni eğitim öğretim yılına hazırlıkta, kırtasiye malzemelerinin tamamını Bakanlık olarak karşılayacağız. Aynı zamanda, selden etkilenen tüm öğrencilerimize tablet hediye vereceğiz. Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü'müze bağlı çalışan tüm uzmanlarımız, psikososyal destek uzmanlarımız sahada velilerimizle hemhal oluyorlar, öğrencilerimizle görüşüyorlar. Bir taraftan fiziki hasarların yaraları sarılırken, diğer yandan da psikososyal hasarları sarmak için AFAD ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde süreç yönetiyorlar. Evleriyle ilgili sıkıntı olan velilerimize tüm pansiyonlarımızı açtık. Ücretsiz şekilde pansiyonlarımızda konaklıyorlar, aynı zamanda yemeklerini yiyebiliyorlar. Bakanlığımız mevcut okulların onarımı veya yıkılıp yapılmasıyla ilgili tüm süreçleri tamamladı. Gerekli planlarımızı yaptık, tüm kaynakları Kastamonu, Sinop ve Bartın'a aktardık" dedi.

'FARKLI BİR PLANLAMA YAPACAĞIZ'

Bakan Özer, yeni eğitim öğretim sürecine hazırlanmayla ilgili hiçbir sorun bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm arkadaşlarımız sürecin içerisinde. İnşallah 6 Eylül'e kadar planlanan süreç işleyecek ve öğrencilerimizi başka bir travma yaşamadan okullarımızda ağırlamaya başlayacağız. Buradaki öğrencilerimizle ilgili daha farklı bir planlama yapacağız. Travmayı atlatamayan çocuklarımızla ilgili ilk haftalarda ilave tedbirlerimiz olacak. Arkadaşlarımız hazırlıklarını sürdürüyor. Hem sel hem de yangın felaketinde görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Bakan Özer, buradaki görüşmelerinin ardından daha sonra Sinop'un Ayancık ilçesine geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBBakanMahmut ÖzerKastamonuSinopBartınYağmurSelEğitimOkul
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