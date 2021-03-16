Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1555
ALTIN
419.670
DOLAR
7.5227
STERLİN
10.4364
EURO
8.9735
Lokman Hekim Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
Lokman Hekim Üniversitesi 25...
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi alımı yapılacak
Gazi Üniversitesi’ne sürekli işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 171 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi 171...
Adana Havalimanı'nda ticari alan kiraya verilecek
Adana Havalimanı'nda ticari alan...

Bakan Selçuk: Gece gündüz demeden çalışıyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha fazla aile dostu çalışma koşulları sağlamanın, kadınların iş gücü piyasasına katılma isteğini artıracağını belirterek, "Kadınlarımızın ve kızlarımızın hak ettiği eşit fırsatlara ulaşmaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mart 2021 Salı 09:48
0 Okunma
Bakan Selçuk: Gece gündüz demeden çalışıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Birleşm Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 'Kadınların kamusal hayata ve karar alma süreçlerine tam ve etkili katılımı için elverişli bir ortam yaratmak' başlıklı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Kadınların karşı karşıya olduğu zorlu görevlerden birinin aile- iş dengesini sağlamak olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, "Daha fazla aile dostu çalışma koşulları sağlamanın, kadınların iş gücü piyasasına katılma istekliliğini artıracağına inanıyoruz. Ayrıca kadınlarımızın ve kızlarımızın hak ettiği eşit fırsatlara ulaşmaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

'KADINLARIN STATÜSÜ TÜRKİYE'DE HAYATIN HER ALANINDA İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE İYİLEŞTİ'

Türkiye'de kimseyi geride bırakmama ilkesiyle antidemokratik uygulamalara son vermek için yönetmelikler yürürlüğe koyduklarına kaydeden Bakan Selçuk, ayrıca anayasada yapılan değişikliklerle kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti. Bakan Selçuk, "Bu doğrultuda, kadınların potansiyellerini her düzeyde kullanmaları için daha elverişli bir ortam sağlamak için en son Ulusal Kalkınma Planımıza ve Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgemize özel politikalar yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

Özellikle son 20 yılda, kadınların statüsünün Türkiye'de hayatın her alanında istikrarlı bir şekilde iyileştiğine işaret eden Selçuk, "Siyasette kadın milletvekili sayısı 2002'de 24 iken 2018'de 104'e ulaştı" açıklamasında bulundu.

'PANDEMİ SIRASINDA ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI İÇİN KADIN SAĞLIK ÇALIŞAN VE SOSYAL HİZMET UZMANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNMAK İSTERİM'

Sürdürülebilir ve adil bir kalkınma elde etmek için, kadınların bilgi, beceri ve yetkinliklerini tüm profesyonel ve yönetsel seviyelere yansıtmasının önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, "Bugün Türkiye'de sosyal hizmet uzmanlarının yüzde 63'ü, sağlık çalışanlarının yüzde 56'sı ve doktorların yüzde 44'ü kadındır. Pandemi sırasında özverili çalışmaları için kendilerine şükranlarımızı sunmak isterim" dedi.

Selçuk konuşmasını, "Kadınlar sonsuza dek ailelerimizin temeli ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olacağından, zorlukların hiçbiri kadınları desteklemek ve cesaretlendirmek için özverili çalışmalarımızı sürdürmemizi engelleyemeyecektir" mesajıyla bitirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakanZehra Zümrüt SelçukKadınIş Gücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"AYM başvurusunun sonucunu beklemek söz konusu değil"
"AYM başvurusunun sonucunu beklemek söz konusu değil"
Bahçeli: Danıştay bu yanlıştan dönmeli
Bahçeli: Danıştay bu yanlıştan dönmeli
Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans