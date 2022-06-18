Bakan Soylu: Briket evler Suriyelilerin gönüllü, onurlu ve güvenli olarak ülkelerine dönmesi içindir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Soylu'yu GAP Havaalanı'nda Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Metin Düz, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve ilçe belediye başkanları karşıladı. Bakan Soylu, Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Tel Abyad ilçesine geçti. Bakan Süleyman Soylu, burada yaklaşık 1200 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan AFAD konut proje alanını inceledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus, El Bab ile Tel Abyad ve Resulayn'da, İdlib'deki biriket evlerden sonra 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje çalışmasının gerçekleştirildiğini belirterek, proje çalışması tamamlanan 3 bölgeden birinde olduklarını anlattı.

Bakan Soylu, çalışmaların Suriyeli vatandaşların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmeleri için başlatıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1200 dönümlük bir arazi burası. Gerek sanayisi olan gerek 10 bin konutluk birinci etap bu bölge ve yaklaşık 64 bin kişinin burada oturması planlanıyor birinci etapta. Burada birkaç etap daha üst üste yine bu bölgede gerçekleştirmiş olacak. Yine Cumhurbaşkanımız 13 bölgede 240 bin konut yapılabileceğini kamuoyuyla Türkiye'mizle paylaşmıştı. Konut yapılacak alanlara arkadaşlarımız daha önce geldiler. Konut nerede yapılacak, nasıl donatı gerçekleştirilecek, sanayisi nasıl olacak, tarımı nasıl daha verimli hale getirilebilecek bütün bunlarla ilgili çalışmaları hem yerinde görebilmek hem de tekrar değerlendirebilmek için buradayız. Buradan bir kez daha ülkemizde milletimize misafirlerimiz olan Suriyeli kardeşlerimize de bilgi açısından ifade etmek istiyorum. Gerek Zeytindalı Harekatı gerek Fırat Kalkanı gerek Barış Pınarı Harekatı, bu harekat bölgelerinde, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin altını çizerek söylüyorum, gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık ve inşallah uluslararası insani yardımlar çerçevesinde de bu çalışmalar bir vesileyle sona erecektir, Bir taraftan bizim planladığımız uluslararası insani yardım ama bir taraftan da bunu görüp katkı koymak isteyen insani yardımlarla birlikte inşallah çok yakın zamanda çok güzel yol alabileceğimizi ifade etmek isterim."

KONUTLAR, 60-80-100 METREKARE OLACAK

Evlerin 60-80 ve 100 metrekare olacağını, ailelerin büyüklüğüne göre gerçekleşeceğini, Türkiye'den Suriye'ye dönenlere burada belli bir süre kaldıktan sonra sahiplenilme imkanının verileceğini belirten Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suriye'deki iç savaştan ve karmaşıklıktan dolayı milyonlarca insanın yerinden edildiği, milyonlarca insanın topraklarını terk etmek zorunda kaldığı, yarım milyonun üzerinde insanın hayatını kaybettiği bu drama yine ülkemiz olarak, yine uluslararası insani yardım kuruluşları olarak Batı seyrede seyrede bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Özellikle buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Uluslararası insani yardım kuruluşları derken buraların tamamı dış kaynaklar ve sivil toplum kuruluşları sayesinde gerçekleştirilecektir. Biz planlamasını ve koordinasyonunu yapıyoruz. Özellikle Türkiye'deki Suriyeli kardeşlerimizin bu bölgeye, tekrar altını çizerek söylüyorum, gönüllü olması esastır, güvenli ve onurlu şekilde buraya gelmelerini temin etmeye çalışan bir adım atılmaktadır. İnşallah dünyadaki bu krize, herkesin seyrettiği, Türkiye'nin de özellikle dostlarıyla beraber sahip çıkmak için çaba sarf ettiği bu krize de böyle bir çözüm bulabilme konusunda attığımız adım konusunda Cumhurbaşkanımızın iradesi, talimatları, ısrarı ki Birleşmiş Milletler dahil G20 toplantılarında bunları dile getirdi. Cumhurbaşkanımız, bütün dünyaya söyledi ama maalesef batıdan yine her zaman olduğu gibi ses çıkmadı. Allah gayret gösterenlerden, emek sarf edenlerden razı olsun."