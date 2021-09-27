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Bakan Soylu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Eylül 2021 Pazartesi 14:12
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Bakan Soylu, İranlı mevkidaşı ile görüştü

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Ağustos ayında göreve başlayan İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ahmet Vahidi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Söz konusu telefon görüşmesinde Sayın Bakanımız, İranlı mevkidaşını göreve gelmesinden ötürü tebrik etti ve İçişleri bakanlıkları arasında geçmiş dönemden bu yana süregelen bölgesel ve stratejik ilişkilerin önümüzdeki dönemde de en etkin ve güçlü şekilde derinleştirilmesi amacıyla birlikte çalışmanın, dostane ve tarihi ilişkilere sahip iki ülke arasındaki ilişkilere çok önemli ivme katacağını ifade etti. Görüşmede iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasında başta göç, güvenlik, sınır ve terörle mücadele olmak üzere her düzeyde samimi ve güçlü bir şekilde yürütülen iş birliği konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soyluİran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi
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