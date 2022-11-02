Bakan Soylu: TeÅŸkilatÄ±n motivasyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

ANKARA - Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "Madde baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶lÃ¼mler, 941'den 270'e gerilemiÅŸken;Â bu Ã§abayÄ± yok gÃ¶steren, itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak isteyen, sureti haktan gÃ¶rÃ¼nen; ama aslÄ±nda bu uyuÅŸturucu baronlarÄ±na ve organize suÃ§ Ã§etelerine can simidi atan bir video ile toplumun ve teÅŸkilatÄ±n motivasyonu, temposu, azmi, dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu iklimi gÃ¶rÃ¼yoruzÂ ve iÅŸte onun iÃ§in laf dinleyenlerden olmadÄ±k"Â dedi.



Bakan Soylu, BakanlÄ±k EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda '105-110'uncu DÃ¶nem MÃ¼lki Ä°dare Amirleri EÄŸitimi' programÄ±na katÄ±ldÄ±. Programda BakanÂ Soylu'nun yanÄ± sÄ±ra Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± Mehmet Ersoy, Ä°smail Ã‡ataklÄ±, GÃ¶Ã§ Ä°daresi BaÅŸkanÄ± SavaÅŸ ÃœnlÃ¼, Ankara Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Necdet ÃœnÃ¼var ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼lki idare amiri ye aldÄ±. Bakan Soylu, sabah saatlerinde Osmaniye'de geniÅŸ Ã§aplÄ± bir operasyonun duyurusunu ve baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Daha 1Â gÃ¼n Ã¶nce Ã¼lkenin ana muhalefeti, bu devleti ve bu teÅŸkilatÄ±, akÄ±lalmaz iddialarla itham etmiÅŸken,Â biz yine iÅŸimizi yapmaya devam ediyoruz. Laf dinleyen adamlar deÄŸiliz, bu doÄŸrudur. Laf dinleseydik, gazete manÅŸetleriyle veya videolarla, tweetlerle, muhtÄ±ralarla, darbe tehditleriyle aklÄ± karÄ±ÅŸan adamlardan olsaydÄ±k;Â bugÃ¼n ne gÃ¶Ã§Ã¼ yÃ¶netebilirdik ne sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zda, hatta Ã¼lkemizin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kurulmak istenen terÃ¶r devletine mani olabilirdik, ne de iÃ§eride terÃ¶rle tarihimizin en baÅŸarÄ±lÄ± mÃ¼cadelesini verebilirdik. Bu devlet, zayÄ±f karakterli bir devlet deÄŸildir. Onun iÃ§inÂ etrafÄ±nda kurgulanmak istenen tezgahÄ± anlayÄ±p ona cevap Ã¼retebilmekte, kendi Ã§izgisini bozmadan ilerleyebilmektedir"Â diye konuÅŸtu.



'LAF DÄ°NLEYERLERDEN OLMADIK'



Åžafak operasyonlarÄ±nÄ± bir sÃ¼redir yaptÄ±klarÄ±na dikkat Ã§eken Bakan Soylu, "Kimini 8 ay, kimini 6 ay veya 1 yÄ±l takip edip dÃ¼ÄŸmeye basÄ±yoruz.Â Son aylarda bunlardan 1'er, 2'ÅŸer yapar olduk ve tesadÃ¼fe bakÄ±n ki tam da bu esnada, toplumda ve teÅŸkilatta bu anlamda olumlu bir hava oluÅŸmuÅŸkenÂ uyuÅŸturucu imal ticaret suÃ§una ilk kez bulaÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ±, 2019'dan beri dÃ¼ÅŸÃ¼yorken ve ÅŸu an 2016 seviyesine inmiÅŸken;Â madde baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¶lÃ¼mler, 941'den 270'e gerilemiÅŸken;Â bu Ã§abayÄ± yok gÃ¶steren, itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak isteyen, sureti haktan gÃ¶rÃ¼nen ama aslÄ±nda bu uyuÅŸturucu baronlarÄ±na ve organize suÃ§ Ã§etelerine can simidi atan bir video ile toplumun ve teÅŸkilatÄ±n motivasyonu, temposu, azmi, dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu iklimi gÃ¶rÃ¼yoruzÂ ve iÅŸte onun iÃ§in laf dinleyenlerden olmadÄ±k"Â dedi.



'DEVLET, YAPAY ZEKAYLA YÃ–NETÄ°LEN BÄ°R ÅžEY DEÄžÄ°L'



MÃ¼lki idare amirlerine de seslenen Bakan Soylu, tÃ¼m istikrarsÄ±zlÄ±k tehditlerine karÅŸÄ± saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸleyen bir devlet sistemine ve bu sistemi kusursuz bir ÅŸekilde iÅŸletecek yÃ¶neticilere ihtiyaÃ§ olduÄŸunu sÃ¶yledi. Soylu, TÃ¼rkiye'nin kÃ¶klÃ¼ bir devlet geleneÄŸi olduÄŸuna iÅŸaret ederek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â



"Oradan besleniyoruz ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Modeli ile gerÃ§ektenÂ Ã¼lkemizi 2'nci yÃ¼zyÄ±la taÅŸÄ±yacak Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ±k. Ancak 'devlet' dediÄŸiniz, yapay zekayla falan yÃ¶netilen bir ÅŸey deÄŸil. Ä°nsan aklÄ±, insan hissiyatÄ±, insanÄ±n yetenekleri, yetenekli ve bilgili insanlarÄ±n bir araya gelmesi, devlet sisteminin baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in elzemdir. Onun iÃ§in sizlere ihtiyaÃ§ var. Bilgili, hÄ±zlÄ± karar verebilen, inisiyatif almaktan Ã§ekinmeyen, sorun Ã§Ã¶zme ve deÄŸer Ã¼retme odaklÄ±; mutlaka her iÅŸinde vatandaÅŸÄ± merkeze alan, en Ã¶nemlisi de 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±'Â kavramÄ±nÄ± bir slogan olarak deÄŸil, bir iddia olarak iÃ§selleÅŸtirmiÅŸ mÃ¼lki idare amirlerine ihtiyacÄ±mÄ±z var."Â



Bakan Soylu, Ankara Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr.Â Necdet ÃœnÃ¼var ile 'LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim- Ã–ÄŸretim ve Hizmet Ä°Ã§i EÄŸitim Ä°ÅŸ BirliÄŸi ProtokolÃ¼'nÃ¼ imzaladÄ±.