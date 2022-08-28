Bakan Varank: 'Rasat', milli güvenliğimizle alakalı hassas noktalarda işlev gördü

ANKARA, (DHA)

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nce (UZAY) geliştirilen, Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu 'Rasat' için TÜBİTAK UZAY yerleşkesinde, 11'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama yapıldı. Kutlama programına; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten ve enstitüsü çalışanları katıldı. Bakan Varank, 'Rasat'ın Türkiye için bir ilk olmasının önemine işaret ederek, "Bir emeğin ve gayretin göstergesi" dedi.

Uydunun, Türk insanının kabiliyetlerini gözler önüne serdiğini hatırlatan Varank, "'Rasat', Türkiye'yi tam bağımsız yapma mücadelesinin en somut örneği. Türk mühendis ve teknisyenlerinin, bilim insanlarının ne kadar becerikli ve kabiliyetli olduğunun da örneğini yaşıyoruz. '3 yıl ömrü olacak' diye tasarlanan ürün, 11 yıl boyunca ülkemize hizmet etti. Vatandaşlarımızın sorunlarını da giderecek şekilde bu uydudan faydalanıldı. Milli güvenliğimizle alakalı çok hassas noktalarda işlevler gördü. Bu da bizim insanımızın kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi" diye konuştu.

'İMECE VE TÜRKSAT 6A DÜĞÜNLERİMİZ OLACAK'

'Rasat' için yapılan programının bir anlamda 'cenaze töreni' olduğunu esprili dille söyleyen Bakan Varank, "İmece projesi, Türksat 6A projesi ise bizim düğünlerimiz olacak. İnşallah şu düğünlerimizi İmece ve 6A ile yapalım. Çok güzel gururları, ülkemize kazandıralım. Ordumuzun, güvenlik kuvvetlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın ihtiyaçlarını yerine getirelim" dedi.

'RASAT' YÖRÜNGEDE 58 BİN 726 TUR ATTI

Öte yandan Türkiye'nin ilk yer gözlem uydusu olan 'Rasat', yörüngede geçirdiği 11 yılın ardından görevini başarıyla tamamladı. 3 yıl tasarım ömrüyle 17 Ağustos 2011'de Rusya'nın Yasny fırlatma üssünden 'Denepr' fırlatma aracı ile uzaya fırlatılan 'Rasat', 969 saniye sonra dünyadan 687 kilometre yükseklikteki hedef yörüngesine başarıyla yerleşti. Bugüne kadar yörüngesinde 58 bin 726 tur atan 'Rasat' ile toplam 22 bin 203 kez iletişim kuruldu. 'Rasat'ın kamerasınca 3 bin 284 kez görüntü çekilerek, toplamda 13 bin 362 kare görüntü kaydedildi.

'RASAT'IN GÖRÜNTÜLERİ GEZGİN PORTALI'NDA

'Rasat' sayesinde elde edilen ham görüntüler işlendikten sonra şehir bölge planlama, ormancılık, tarım, afet yönetimi ve benzeri amaçlarla kullanıma sunuldu. Bunun yanı sıra 'Gezgin Portalı'na da aktarıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet şifreleri ile 'www.gezgin.gov.tr' adresinden çekilen tüm arşiv görüntülerine ücretsiz olarak erişim sağlayabiliyor.