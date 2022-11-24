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Bakan Varank: Üniversiteleri özgürleştirdik

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrenciyken yaşadığı bir anısını anlatarak, "Üniversiteleri ideolojilerin arka bahçesi olmaktan çıkarıp özgürleştirdik" dedi

24 Kasım 2022 Perşembe 10:35
Bakan Varank: Üniversiteleri özgürleştirdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komsiyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin soruları yanıtladı. Türkiye’de bilim yapılmadığı yönündeki iddialara cevap veren Bakan Varank, Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayılarını açıkladı.

Varank, iktidarları döneminde faşist üniversite anlayışını yıktıklarını, tek tipçi zihniyeti alaşağı ettiklerini belirtip, "Üniversiteleri ideolojilerin arka bahçesi olmaktan çıkarıp özgürleştirdik" dedi.

Bunun üzerine CHP sıralarından itirazlar yükselince Bakan Varank, ODTÜ mezunu olduğunu dile getirip, yaşadığı anısını anlattı. 

Bakan Varank, 1999 yılında ODTÜ’den mezun olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: 

"28 Şubat’ın en cafcaflı zamanlarında ODTÜ’de okudum. ODTÜ’ye ilk bininci sıralamada girdim. ODTÜ’de ilk dersimi, siyaset sosyolojisi dersimi kimden aldım biliyor musunuz? CHP için çok önemli olan Ayşe Ayata’dan aldım. İlk derste Ayşe Ayata ne yaptı? Bütün arkadaşlarımızla oturuyoruz, bana 'Sen ayağa kalkabilir misin?' dedi. Hangi okuldan mezun olduğumu sordu. 'İstanbul İmam Hatip' dedim. ‘Şu giydiğin gömleğe ve pantolona bir bak. Bir de başka insanlara bak. Senin gibi burada giyinen başka bir insan var mı?' dedi. Ben de 'Benim gibi onlar da pantolon gömlek giyiyor' dedim. 'Hayır, sen onlardan farklı giyiniyorsun. Biz buna sosyolojide ne diyoruz biliyor musun? Toplum dışı olmak diyoruz' dedi. Bunu bana kim yaptı biliyor musunuz? O sizin çok değer verdiğiniz 1995’te milletvekili adayı yaptığınız Ayşe Ayata yaptı. İşte biz sizin o üniversite anlayışınızı alaşağı ettik. Yeni üniversite zihniyetini inşa ettik."

Öğrenciliği döneminde kendisi gibi düşünen öğrencilerin kampüse girmemesi için 'Kimlik kartlarında sakal istemiyoruz' denildiğini kaydeden Bakan Varank, "Bütün arkadaşlarımız sakallarını kesti. Başvuruda bir tane fazla fotoğraf verdiğim için kampüse girebildim. Kapalı devre üniversiteler yaratıyordunuz. Biz bunları yıktık" dedi. 

Varank, CHP sıralarından gelen itirazlara "Utancınızdan bağırıyorsunuz" karşılığını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanıMustafa VarankTBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
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