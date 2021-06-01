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Bakan Yanık: 500 binin üzerindeki engelli ve yakını için aşılama başlıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım yardımından faydalanan 500 binin üzerinde engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanması işlemine kademeli olarak başlanıyor" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Haziran 2021 Salı 12:22
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Bakan Yanık: 500 binin üzerindeki engelli ve yakını için aşılama başlıyor

Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem gelişmiş sağlık altyapısı hem de sosyal hizmetlere verdiği özel önemle salgınla mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti. Salgının etkilerine karşı risk altında bulunan engellilerin Covid-19’a karşı aşılanmasının ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Ocak ayı içerisinde kuruluşlarımızda bakım hizmeti alan engellilerimizin aşılanması tamamlandı. Şimdi Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerinde engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanması işlemine kademeli olarak başlanıyor. Salgınla mücadelemize özel destek veren Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ve engellilerimizi salgının olumsuz etkilerinden korumak için çalışan tüm sosyal hizmet çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz, birlikte güçlüyüz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıkKoronavirüsCovid19Aşı
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