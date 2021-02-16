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Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Akşener'e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Şubat 2021 Salı 16:17
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Bakanlar Akar ve Soylu'dan, Akşener'e ziyaret

ANKARA - Bakanlar Akar ve Soylu, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeye sivil plakalı araçla geldi. Akar ve Soylu'yu, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz karşıladı. Bakanlar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in makamına geçti. Akar ve Soylu, basına kapalı gerçekleşen görüşmede Gara operasyonu hakkında Akşener'e bilgi verdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Akar ve Soylu, İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Bakan Akar, görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine, "Malum konular" cevabını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akşenere ZiyaretMilli Savunma Bakanı Hulusi Akarİçişleri Bakanı Süleyman SoyluİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
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