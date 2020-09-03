Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı

ANKARA - AK Parti'li Binali Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Yıldırım, paylaşımında, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan temizlik-maske-mesafe kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" dedi.