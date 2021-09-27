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"Biz atacağımız adımları Azerbaycan'la birlikte planlar, birlikte atarız"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Eylül 2021 Pazartesi 14:04
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"Biz atacağımız adımları Azerbaycan'la birlikte planlar, birlikte atarız"

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Temennimiz bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Biz atacağımız adımları Azerbaycan'la birlikte planlar, birlikte atarız" dedi.


 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Afganistan Konulu Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantıda Afganistan’daki güncel gelişmeler ele alındı. Toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov katıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.


 

BİZ ATACAĞIMIZ ADIMLARI AZERBAYCAN'LA BİRLİKTE PLANLAR, BİRLİKTE ATARIZ" 

Bakan Çavuşoğlu, gazetecinin, "Ermenistanlı mevkidaşınızla ilişkilerin normalleşmesi için görüşmeniz olacak mı? Olursa gündemde hangi konular var?" şeklindeki sorusu üzerine, "Böyle bir planlama yok. Paşinyan'ın seçimden sonra olumlu mesajları oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızda bu mesajlara olumlu cevap verdi. Temennimiz bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Azerbaycan’ın Ermenistan’a kapsamlı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz Ermenistan’dan olumlu bir cevap gelmedi. Biz atacağımız adımları Azerbaycan’la birlikte planlar, birlikte atarız" cevabını verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluAzerbaycanTürkiye
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