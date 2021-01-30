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'Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grubun Kabe'ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Boğaziçi Üniversitesi'nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe'ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2021 Cumartesi 11:22
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'Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grubun Kabe'ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz'

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi. Çelik, Kabe'nin insanlık değerlerinin zirvesi olduğuna dikkat çekerek, "Boğaziçi Üniversitesi'nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe'ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur. Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır. Kıblemiz Kabe’ye karşı gerçekleşen bu saygısızlığa en başta, değerlere ve inançlara saygı duyan Boğaziçili gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır. Kıblemize dönük çirkin eylem vicdanlarda mahkum olmuştur. Nefret suçları sadece bir inanca karşı değil tüm insanlığa karşı işlenen suçlardır. Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız. Kabe, tüm insanlık değerleri için yüceliğin ve emniyetin sembolüdür. Kabe, ebediyen hürmet görecektir. Kabe’ye hürmetsizlik edenler sadece kendilerinin insanlıktan uzak olduklarını beyan etmiş olurlar" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ömer ÇelikAK PartiBoğaziçi Üniversitesi
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