Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Avrupa sadece AB'den ibaret deÄŸil

ANTALYA - DÄ±ÅŸiÅŸleriÂ BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Avrupa'nÄ±n sadece AB'den ibaret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, â€œAvrupa'nÄ±n zayÄ±flamasÄ±ndan da medet ummayalÄ±m. Bazen yorumlarÄ± gÃ¶rÃ¼yorum, 'Oh olsun, ekonomileri zayÄ±flÄ±yor, enerji sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± Ã§ekiyorlar' diye" dedi.



DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Akdeniz Ãœniversitesi'nin (AÃœ) 2022-2023 Akademik YÄ±lÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve fahri doktora tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. Antalya Valisi Ersin YazÄ±cÄ±, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Ã‡elik, AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Ã–zlenen Ã–zkan, kent protokolÃ¼, akademisyenler ve Ã¶ÄŸrencilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda, Antalya Devlet KonservatuvarÄ±'nÄ±n 'Antalya TÃ¼rkÃ¼leri' mÃ¼zik dinletisi sunumu yapÄ±ldÄ±.



Ã‡AVUÅžOÄžLU'NA FAHRÄ° DOKTORA



Ãœniversite olarak birÃ§ok alanda yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± anlatan AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Ã–zlenen Ã–zkan, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bu konudaki hedefleri, TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ± TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±'nda aÃ§Ä±kladÄ±. UluslararasÄ± sÄ±ralamalardaki ilk 500'e girme, uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ± 1 milyona Ã§Ä±kartma hedeflerine biz de Akdeniz Ãœniversitesi olarak, ÅŸehrimizin uluslararasÄ± kimliÄŸine yakÄ±ÅŸÄ±r bir destek vermek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zlerini Antalya'ya Ã§eviren, ÅŸehrin marka deÄŸerini artÄ±ran G20 Antalya Zirvesi ve artÄ±k geleneksel hale gelmiÅŸ olan Antalya Diplomasi Forumu gibi Ã¶nemli etkinliklerdeki rolÃ¼yle, tarihe geÃ§tiÄŸini kaydeden Prof. Dr. Ã–zkan, "GiriÅŸimci ve Ä°nsani DÄ±ÅŸ Politika AnlayÄ±ÅŸÄ±yla vizyoner bir diplomasi iÃ§in ilham verici bir Ã¶nderlik sergileyen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z SayÄ±n MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na Ãœniversitemiz Senatosu tarafÄ±ndan oy birliÄŸi ile fahri doktora unvanÄ± verilmesi kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" diye konuÅŸtu. Daha sonra RektÃ¶r Prof. Dr. Ã–zlenen Ã–zkan, Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na fahri doktora beratÄ± takdim edip, cÃ¼bbesini giydirdi.



Ä°LK DERS Ã‡AVUÅžOÄžLU'DAN



'Belirsizlikler Ã‡aÄŸÄ±nda Ã‡ok YÃ¶nlÃ¼, Vizyoner Diplomasi: TÃ¼rkiye Ã–rneÄŸi' baÅŸlÄ±klÄ± 'Ä°lk Ders' konuÅŸmasÄ±nda Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 'Fahri Doktora' unvanÄ± verilmesi nedeniyle hem duygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem onurlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, â€œAÃœ gibi Ã¶nemli bir eÄŸitim yuvasÄ±ndan fahri doktora unvanÄ± almak benim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k onurdur" dedi. Ä°ki bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan konuÅŸmasÄ±nda kÃ¼resel sistem ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼n analizi, ikinci bÃ¶lÃ¼mde TÃ¼rkiye'nin bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde oynadÄ±ÄŸÄ± rolÃ¼n altÄ±nÄ± Ã§izen Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n zÄ±t gÃ¼Ã§lerin yarattÄ±ÄŸÄ± bir gerilim olduÄŸunu belirterek, bir yanda kÃ¼reselleÅŸme, bir yanda parÃ§alanma, iÃ§e dÃ¶nme ve bÃ¶lÃ¼nme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.



TARÄ°HTE Ã–RNEÄžÄ° OLMAYAN SINAMALAR



BugÃ¼n kÃ¼resel sistemin tarihte Ã¶rneÄŸi olmayan sÄ±namalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ilk olarak kÃ¼resel salgÄ±n, ikinci olarak da bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ rekabetinin ÅŸiddetlenmesini gÃ¶sterdi. ABD-Ã‡in arasÄ±ndaki mevcut ekonomik baÄŸlantÄ±larÄ±n kopmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, â€œABD iÃ§in artÄ±k en bÃ¼yÃ¼k tehdit Ã‡in. Biden yÃ¶netimi son aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla Ã‡in'de ileri teknoloji aÃ§Ä±sÄ±ndan kritik Ã§ip endÃ¼strisini hedef aldÄ±. Ã‡in de Devlet BaÅŸkanÄ± Åži'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde daha iddialÄ± ve dominant dÄ±ÅŸ politika izlemeye baÅŸladÄ±. BatÄ±-Rusya rekabeti de son 30 yÄ±lÄ±n zirvesine Ã§Ä±ktÄ±. Rusya-Ukrayna SavaÅŸÄ±, ciddi kÄ±rÄ±lma hattÄ± oldu. ArtÄ±k taktik nÃ¼kleer silahlar veya kirli bomba dediÄŸimiz kitle imha silahlarÄ±nÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶ylemleri hakim" dedi.



'BÄ°RBÄ°RÄ°NÄ° BESLEYEN BÄ°RÃ‡OK KRÄ°Z MEVCUT'



ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ olarak da kÃ¼resel kriz sarmalÄ±ndan sÃ¶z eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, â€œBirbirini besleyen birÃ§ok kriz mevcut. Ekonomik kriz, kÃ¼resel enflasyon, Ã§evre sorunlarÄ±, terÃ¶rizm, Ä°slamofobi, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ gibi kÃ¼resel sorunlar, iÃ§ savaÅŸlar ve darbeler, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi bÃ¶lgesel sorunlar yÃ¼kseliÅŸte. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ olarak, teknolojinin dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¼cÃ¼nÃ¼ hayatÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±nda hissediyoruz. Yapay zeka, sÃ¼per bilgisayarlar ve siber uzay birer potansiyel Ã§atÄ±ÅŸma sahasÄ± olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Teknolojinin sunduÄŸu imkanlar yine Ã¶nce silah endÃ¼strisinde kullanÄ±lÄ±yor. Teknolojik geliÅŸmeler, hayatÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nÄ± da hÄ±zlandÄ±rÄ±yor. Bir bakÄ±ma tarih hÄ±zlanÄ±yor" diye konuÅŸtu.



'TÃœRKÄ°YE DENGELÄ°, AKTÄ°F VE VÄ°CDANÄ° DIÅž POLÄ°TÄ°KA Ä°ZLÄ°YOR'



BugÃ¼n uluslararasÄ± sistemde kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸim yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu tabloda farklÄ± alternatiflere hazÄ±rlanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, â€œTÃ¼rkiye, iki sistem arasÄ±nda dengeli, aktif ve vicdani dÄ±ÅŸ politika izliyor. Bu sayede, bÃ¶lgesel aktÃ¶r konumundan kÃ¼resel gÃ¼Ã§ konumuna yÃ¼kseldik. Sadece geliÅŸmeleri izleyip tepki geliÅŸtirerek dÄ±ÅŸ politika yapma devri artÄ±k sona erdi. GeliÅŸmeleri Ã¶ngÃ¶rmek ve yÃ¶nlendirmek esas marifet. Bu nedenle, bugÃ¼nkÃ¼ temamÄ±zda yer alan, Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ ve vizyoner dÄ±ÅŸ politika, TÃ¼rk diplomasisi iÃ§in bir zorunluluk. KÃ¼resel sistemdeki deÄŸiÅŸim zorunluluÄŸuna dikkat Ã§eken en etkili Ã¼lkelerden birinin TÃ¼rkiye olmasÄ± tesadÃ¼f deÄŸil. 'DÃ¼nya beÅŸten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r' veya 'Daha adil dÃ¼nya mÃ¼mkÃ¼n' Ã§aÄŸrÄ±larÄ±, kÃ¼resel reform Ã§abalarÄ±nda kullanÄ±lan sÃ¶ylemler" dedi.



'TWÄ°TTER HESABIMIZ TAKÄ°PÃ‡Ä° SAYISINDA AVRUPA'DA BÄ°RÄ°NCÄ°, DÃœNYADA BEÅžÄ°NCÄ°



Bu diplomasi anlayÄ±ÅŸÄ±yla yenilikÃ§i politikalar geliÅŸtirdiklerini belirterek Yeniden Asya GiriÅŸimi, ADF, Dijital Diplomasi gibi Ã§alÄ±ÅŸmalardan bahseden Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, sosyal medyada dÃ¼nyadaki en aktif dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±klarÄ± arasÄ±nda olduklarÄ±nÄ± da sÃ¶yledi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, â€œTÃ¼rkÃ§e Twitter hesabÄ±mÄ±z takipÃ§i sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±klarÄ± arasÄ±nda Avrupa'da birinci, dÃ¼nyada beÅŸinci sÄ±rada. Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarÄ±nda bizi takibe alÄ±n. Ä°nternet sitemiz 10 dilde yayÄ±n yapÄ±yor" diye konuÅŸtu.



ARABULUCULUKTAKÄ° ROLÃœN Ã–NEMÄ°



TÃ¼rkiye'nin yenilikÃ§i adÄ±mlarÄ±ndan biri olarak arabuluculuktaki Ã¶ncÃ¼ rolÃ¼nÃ¼ de anlatan Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, deÄŸiÅŸen dÃ¼nyada deÄŸiÅŸime adapte olma ve saÄŸlÄ±klÄ± refleks geliÅŸtirmenin Ã¶neminin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸuna iÅŸaret etti. 'Afrika AÃ§Ä±lÄ±mÄ±' politikasÄ±yla, 2002'de 12 olan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin bugÃ¼n 44, TÃ¼rkiye'de 10 Afrika Ã¼lkesi bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi varken bugÃ¼n sayÄ±nÄ±n 38 olduÄŸunu belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, â€œTicaretimiz aynÄ± dÃ¶nemde 4.3 milyar dolardan 34.5 milyar dolara yÃ¼kseldi. 2022 sonunda 45 milyar dolar Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Latin Amerika'da temsilciliklerimiz ise 6'dan 19'a, ticaretimiz 1 milyar dolardan 15 milyar dolara Ã§Ä±ktÄ±" dedi.



'AVRUPA'NIN ZAYIFLAMASINDAN MEDET UMMAYALIM'



AÄŸustos ayÄ±ndaki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iler KonferansÄ±'nda 'TÃ¼rkiye, Avrupa'dÄ±r' diyerek, Avrupa'ya aÃ§Ä±lÄ±m politikasÄ±nÄ± duyurduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



â€œAynÄ± Asya'da olduÄŸumuz gibi biz AvrupalÄ±yÄ±z. 'Niye Avrupa aÃ§Ä±lÄ±mÄ± bakan bey' diye sorabilirsiniz. GerÃ§ekten haklÄ± bir soru, ancak AvrupalÄ± bir gÃ¼Ã§ olarak kÄ±tanÄ±n zor dÃ¶neminde yeniden dikkatimizi Avrupa'ya vermek zorundayÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Avrupa'nÄ±n merkezinde bugÃ¼n konvansiyonel savaÅŸ var. DolayÄ±sÄ±yla Avrupa'nÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu anda, parÃ§asÄ± olduÄŸumuz Avrupa'ya Ã¶nem vermemiz de kaÃ§Ä±nÄ±lmaz. Bunu sadece TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼ye olmasÄ± anlamÄ±na getirmeyelim. Avrupa sadece AB'den ibaret deÄŸildir. BÃ¼yÃ¼k Avrupa'dan bahsediyoruz. Avrupa Konseyi, AGÄ°T var. Ama biz bu kÄ±tanÄ±n bir parÃ§asÄ±ysak, bu kÄ±tanÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± krizleri aÅŸmasÄ± iÃ§in bÃ¶lgesel bir gÃ¼Ã§, kÃ¼resel bir aktÃ¶r olarak katkÄ± saÄŸlamak zorundayÄ±z. Yani Avrupa'nÄ±n zayÄ±flamasÄ±ndan da medet ummayalÄ±m. Bazen yorumlarÄ± gÃ¶rÃ¼yorum, 'Oh olsun, ekonomileri zayÄ±flÄ±yor, enerji sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± Ã§ekiyorlar' diye. Avrupa'yÄ± eleÅŸtireceÄŸimiz birÃ§ok konu var. Avrupa'da vizyonsuzluk, Ã§ifte standart var, iki yÃ¼zlÃ¼lÃ¼k, Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼zlÃ¼k var, sayabiliriz. Ama Avrupa'nÄ±n kÄ±ta olarak zayÄ±flamasÄ± bizim lehimize deÄŸildir, ekonomik Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±za da ters. Avrupa'nÄ±n istikrarÄ± bakÄ±mÄ±ndan hepimiz iÃ§in Ã¶nemlidir."



Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.Â