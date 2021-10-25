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CHP'den Türkiye Belediyeler Birliği'ne tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) kaynaklarının neredeyse tamamının Cumhur İttifakı belediyelerine aktarıldığını ileri sürerek, "Encümen üyelerimiz, bugün TBB Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere, birlik yöneticileri hakkında 'görevi kötüye kullanmak'tan suç duyurusunda bulunacaktır. CHP'nin hiçbir belediye başkanı, TBB toplantılarına katılmayacak, bu adaletsizliği protesto edecektir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2021 Pazartesi 16:36
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CHP'den Türkiye Belediyeler Birliği'ne tepki

CHP’li Torun, Türkiye Belediyeler Birliği’nin CHP'li encümen üyeleri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Torun, CHP'li belediyelerin vatandaşların sorunlarına çözüm üretebilmek için tüm imkanlarıyla, büyük bir mücadele verdiğini söyleyerek, "Ancak belediyelerimizin yetki ve gelirleri ellerinden alınıyor, belediye başkanlarımız hakkında haksız soruşturmalar başlatılıyor. Bu sorunlu anlayışın son örneğini, TBB'de yaşıyoruz" dedi.

'HESAP VERME İLKESİNİ RAFA KALDIRMIŞTIR'

TBB'nin siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, tüm belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanunla kurulduğunu hatırlatan Torun, "Ülkemizdeki her belediye, birliğin doğal ve zorunlu üyesidir. Birliğin bütçesi, genel bütçeden belediyelere aktarılan paylardan kesilerek oluşturulmaktadır. 2019 yerel seçimlerinden bu yana, birlik bütçesinin yüzde 50’den fazlası sadece CHP'li belediyelerden kesilen paylarla sağlanmaktadır. Sadece 2020 yılında, belediyelerimizden 86 milyon liralık kaynak kesintisi yapılarak, birliğin bütçesine aktarılmıştır. Ancak üzülerek ifade ediyoruz ki; birlik yönetimi bu bütçeyi, adaletsiz ve partizanca kullanmaktadır. Birliğin kaynaklarının neredeyse tamamı, Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmakta, muhalefet belediyelerine karşı açık bir ayrımcılık yapılmaktadır. Birlik yönetimi, kaynakları adil olmayan keyfi politikalarla harcarken, hesap verme ilkesini de rafa kaldırmıştır" diye konuştu.

'BELEDİYELERİMİZ TOPLANTILARA KATILMAYACAK'

Torun, TBB'nin 'Cumhur İttifakı Birliği' haline geldiğini savunarak, "Belediyelerimizin TBB üyeliğinden ayrılması yasal olarak mümkün değildir. Bu nedenle, yaşanan bu tablo partimiz tarafından değerlendirilmiş ve şu kararlar alınmıştır: Encümen Üyelerimiz, bugün, TBB Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere, birlik yöneticileri hakkında 'görevi kötüye kullanmak'tan suç duyurusunda bulunacaktır. CHP'nin hiçbir belediye başkanı, TBB toplantılarına katılmayacak, bu adaletsizliği protesto edecektir. Bu tutumumuz, TBB'deki hukuksuzluk sona erene kadar devam edecektir. Bu adımların dışında, belediyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunmaktan geri durmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPTÜRKİYE Belediyeler Birliği
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