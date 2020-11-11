CHP il başkanından Kılıçdaroğlu'na görevden alma tepkisi

GAZİANTEP - Geçen yıl ocak ayında da parti disiplinine uymadığı için görevden alınan, daha sonra yapılan kongrede aday olarak yeniden seçilen CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, pazartesi günü 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte görevden alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evde tedavisi devam eden Hayri Sucu, karar ile şoke oldu. Pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti yöneticilerinin kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettikten bir gün sonra görevden alınması ile şaşkına dönen Hayri Sucu, "Genel başkanımız pazar günü beni arayıp geçmiş olsun dileğini iletti. Aynı zamanda genel başkan yardımcıları, MYK üyeleri ve Parti Meclisi üyeleri de telefonla geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında parti teşkilatımızdan aranarak bir yazı geldiğini, ben ve 9 ilçe başkanı ile yönetim kurullarımızın görevden alındığı söylendi" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NU GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ DOLDURDU'

Kararın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı aradığını ve antidemokratik olarak yorumladığı görevden alınmasının sebebinin; CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya olduğunu öne süren Hayri Sucu, şöyle konuştu:

"Ben genel başkan yardımcımızı aradım. Oğuz Bey topu genel başkana attı, kararın onun inisiyatifinde olduğunu söyledi. Ama biliyorum ki işin içinde milletvekili Bayram Yılmazkaya var. Genel başkana aleyhimizde konuşuyor. Genel başkanı dolduran iki Gaziantep milletvekilidir. Kendisi haberinin olmadığını söylüyor. Eğer kendilerine sorulmadan karar alınıyorsa milletvekillikleri bir işe yaramaz. Gaziantep il ve ilçe yönetimleri görevden alınıyor, milletvekili haberinin olmadığını söylüyor. Sonradan duyduğunu söylüyor ama hikaye anlatıyor, müdahil olmuyor. Bayram Yılmazkaya, baştan beri benimle uğraşıyor. Bunu yapan veya yaptıran Bayram Yılmazkaya'dır, diğer milletvekilimiz İrfan Kaplan da pasif kalmıştır."

DESPOT ŞEKİLDE GÖREVDEN ALINDIM

Herhangi bir suçlarının bulunmadığını ve koronavirüs tedavisi görürken görevden alınmasının despot ve antidemokratik olduğunu dile getiren Sucu, "Covid hastasıyım, bir gün önce arayıp geçmiş olsun dileğinde bulunuyor, bir gün sonra görevden alıyorsun. Olacak iş değil. Böyle bir uygulama demokrasinin neresinde var? Genel başkan adalet ve demokrasi diyor sürekli ama böyle demokrasi ve adalet mi olur. Böyle despot şekilde, antidemokratik şekilde görevden alınmak doğru değil ve kabul etmiyorum. Yargısız infaz yapıldı. Genel başkan beni çağırsa ve benimle çalışmak istemediğini söylese şerefim haysiyetimle istifa ederdim. Sağlık durumum iyi değil biliyorlar ve böyle bir süreçte görevden alıyorlar. Benim hiç mi şeref ve haysiyetim yok? Böyle görevden almak doğru değil. Burada gücümüz olmasa il başkanı seçilmezdim. CHP il başkanlığı bir milletvekilinin iki dudağı arasındaysa yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

Sucu, daha önce genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce'ye destek verdiğini, ancak Kılıçdaroğlu'na da 6 kez destek olduğunu ifade ederek, "Eğer görevden alınma sebebim 3-4 yıl önce Muharrem İnce'ye oy vermekse, bu partide demokrasi lafı edilmesin. Tüzük ve hukuk anlamında hakkımı arayacağız. Bütün partililerimiz de benimle aynı düşüncede" dedi.