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CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil partisinden istifa etti

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Haziran 2021 Cuma 11:54
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CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil partisinden istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil partisinden istifa etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPSera KadıgilIstifa
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