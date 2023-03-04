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CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüşüyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

04 Mart 2023 Cumartesi 11:43
CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüşüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı "Noter masasına dönüşmüştür" açıklamasının ardından CHP'nin 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.
Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partiye gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel Başkan'ımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda." dedi.
"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener altılı masadan ayrıldığını açıkladı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Büyükerşen, "Talihsizlik" yanıtını verdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da "Sayın Genel Başkan'ımızla görüşeceğiz. Biz başından beri ortak karar alıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Tam desteği kendisine vereceğiz bugün. İnanıyorum ki sonuç istediğimiz gibi olacak. Her şey çok güzel olacak." görüşünü dile getirdi. 
Akşener’in açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Albayrak, "Anlayamadım, biz de bir anlam veremedik. 'Ekrem Bey ve Mansur Bey'i göreve davet ediyorum.' açıklaması bana göre çok yanlış, düşündürücü. Sanıyorum bugün temaslardan sonra bazı şeyler daha netleşecek." ifadelerini kullandı.
Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılıyor.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluBelediye Başkanları
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