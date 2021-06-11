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CHP'li Nazlıaka: 450 kadının hayatta kalmasına vesile olduk

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şiddet gören ve ölüm korkusu yaşayan 450 kadar kadının verdikleri destek ile hayatta kalmasını sağladıklarını söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Haziran 2021 Cuma 15:25
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CHP'li Nazlıaka: 450 kadının hayatta kalmasına vesile olduk

ŞANLIURFA - CHP Kadın Kollarınca, kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan 'YaşamHak' otobüsü, Şanlıurfa'ya geldi. Otobüsle kente gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile beraberindekiler, CHP il binasında toplantı düzenledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için 'YaşamHak' projesini hayata geçirdiklerini anlatan Nazlıaka, "Yaşama hakkı bir insanın en temel hakkıdır ve ne yazık ki ülkemizde her gün bir kadın katledilirken her gün 3 kadından biri şiddet türlerinden birine maruz kalırken, ülkeyi yönetenler  adeta buna seyirci kalıyor" dedi.

Şiddet mağdurlarının çağrı merkezi aracılığı ile kendilerine ulaşabildiğini anlatan Nazlıaka, "Türkiye'nin şiddet haritasını çıkarıyoruz ve bu şiddeti sonlandıracak çözümler ortaya koyacağız. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla 450 kadar kadının bugün hayatta kalmasına vesile olduk. Çünkü bunlar şiddet gören ve her gün ölümle burun buruna yaşayan kadınlardı. Bu kadınlardan kimini sığınma evine yerleştirdik, kimine iş bulduk ve başka şehre taşınarak kendisine bir düzen kurmasını sağladık. Her bir kadının hayatına dokunduk ve dokunmaya da devam ediyoruz. Şanlıurfa özelinde de Türkiye genelinde de daha detaylı olarak bu rakamları açıklayacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPli NazlıakaKadına şiddetCHP Kadın Kolları
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