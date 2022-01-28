Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,985.21
ALTIN
782.43
DOLAR
13.63
STERLİN
18.25
EURO
15.18
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma...
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli...
Toros Üniversitesi 8 akademik personel alacak
Toros Üniversitesi 8 akademik...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...

CHP'li Öztrak: Yaşadıklarımız İran gazının kesintiye uğramasıyla izah edilemez

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ocak 2022 Cuma 16:03
CHP'li Öztrak: Yaşadıklarımız İran gazının kesintiye uğramasıyla izah edilemez

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bugün yaşadıklarımız, İran gazının kesintiye uğramasıyla izah edilemez çünkü İran, hemen her yıl bize sattığı gazı kendi ihtiyacının yüksek olduğu dönemde kesmiştir. Son 5 yılın 4'ünde İran'da buna benzer sıkıntılar yaşanmıştır ama hiçbir zaman sanayide çarklar durmamıştır" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, beraberinde partisinin genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Fethi Açıkel ile birlikte Ankara'nın Sincan ilçesinde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu. CHP'li heyet, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek, sıkıntılarını dinledi. Ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Öztrak, Türkiye'nin büyük enerji krizi yaşadığını söyleyerek, "İnanılmaz bir basiretsizlik ve rezaletle karşı karşıyayız. Yaşanan krizin bir ayağında yüksek enerji maliyetleri, diğer ayağında enerjiye erişim problemi var. Milletimiz giderek artan pahalılığın pençesinde kıvranıyor. Sanayicilerimizin enerji faturaları da roket hızıyla artıyor. Son 1 yılda sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 435, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 290 zam yapıldı. Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 200'e yakın zam yapıldı ama hepimiz biliyoruz ki en pahalı enerji sahip olmadığınız, ulaşamadığınız, olmayan enerjidir. Ülkemiz maalesef bugün bunu yaşıyor. Hükümet uzunca bir süredir sanayicimizi perişan ediyor" dedi.

'BU KRİZİN NE KADAR SÜRECEĞİNİ KİMSE BİLMİYOR'

CHP'li Öztrak, enerji yönetimindeki tedbirsizliğin Türkiye'nin işine ve aşına darbe vurduğunu belirterek, "Bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Sanayicimiz sorumlusu olmadığı bir krizin ne yazık ki tüm maliyetlerini taşımak zorunda kalıyor. Bu krizin aslında bir tek sorumlusu var; ülkemizin enerji arz güvenliğiyle kumar oynayan, cin olmadan adam çarpmaya kalkan basiretsiz yönetim. Bugün yaşadıklarımız, İran gazının kesintiye uğramasıyla izah edilemez çünkü İran, hemen her yıl bize sattığı gazı kendi ihtiyacının yüksek olduğu dönemde kesmiştir. Son 5 yılın 4'ünde İran'da buna benzer sıkıntılar yaşanmıştır ama hiçbir zaman sanayide çarklar durmamıştır. Ne yazık ki her alanda olduğu gibi enerji yönetimindeki basiretsizlik, tedbirsizlik, düşüncesizlik bir kez daha ülkemizin işine, aşına darbe vurmuştur. Neticede Türkiye bu kışa yarısı boş gaz depolarıyla girmiştir. Bu krizin tekrarlanmaması için de alınması gereken tüm tedbirleri alın. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler her şeyden vazgeçebilirler; ama sorumluluklarından vazgeçemezler. Milletimiz sandık önüne geldiğinde bu yapılanların mutlaka hesabını soracaktır" diye konuştu. 

'ÖNCE KENDİ PARANIZA GÜVENECEKSİNİZ'

Soruları da cevaplayan Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 'liralaşma' sözüyle ilgili soruya, "Türkiye liralaşacaksa Merkez Bankası’nda zorlayarak, dövize endeksleyerek liralaşmaz. Önce yandaş müttehitlere vermiş olduğunuz dolar ve euroları liralaştıracaksınız. Siz ihaleleri dolar ve euro ile vereceksiniz, mevduatın faizini dolara endeksleyeceksiniz, milletin 128 milyar dolarını satacaksınız, arkasından da 'Liralaşacağız' diyeceksiniz. Bu ülkenin liralaşması dahi söz konusu olamaz. Önce siz kendi paranıza güveneceksiniz. Milletin de kendi parasına güvenmesi için gerekli programı uygulayacaksınız" yanıtını verdi. 

'İMAMOĞLU'NA SORUN'

CHP'li Öztark, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüşmesi öncesinde ve sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi verip vermediğine ilişkin soruya ise "Bugün burada konuştuğumuz meseleyle bunun ne ilgisi var? Bu soruyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza sorun, bana değil" cevabını verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrakİran GazıKesinti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris ile ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sri Lanka Dışişleri Bakanı Peiris ile ortak basın toplantısı
"Gençlerin temel problemlerinin çözülmesi gerekiyor"
"Gençlerin temel problemlerinin çözülmesi gerekiyor"
ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti
ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans