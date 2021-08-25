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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. Eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bakanların da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti,  daha sonra Çarho mevkisine giderek buradaki etkinlikleri izledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta 

Muş'tan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki etkinlik alanına geçmeden önce eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız ile bölgenin en büyük Türk ve İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat burada kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle etkinliklerin düzenlendiği Çarho mevkisine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada el sanatları çarşısı, okçuluk müsabakaları kökbörü, cirit, atlı okçuluk ve okçuluk akrobasi gösterilerini izledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanMuşAhlatMalazgirt
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