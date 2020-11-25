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Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan aşıyla ilgili "Bunların bir kısmını şimdiden siparişlerimizi verdik önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi umut ediyoruz. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Kasım 2020 Çarşamba 13:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı için tarih verdi

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Rum Yunan tarafının provokasyonlarına Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı soğukkanlı davrandık. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun da kaptanı yine bir Yunan. Gemiye girdikten sonra da oradaki sivil mürettebatı da maalesef  taciz ettiler bütün bunlar video kayıtlarıyla tespit edildi gerekli olan yerlere gönderildi gönderilecek. 

-  Sayın Putin ile yaptığımız bu görüşmelerle birlikte Rusya Türkiye Azerbaycan olarak bu süreç içerisinde bölgeye barışı egemen kılmanın adımlarını atmış oluyoruz. 

- Hazırlıkları süren diğer reformları paketler halinde meclis gündemine taşıyacağız insan hakları eylem planını en kısa sürede son haline vereceğiz. Ekonomide üretim istihdam seferberliği başlatıyoruz reformları birer birer hayata geçireceğiz. 

- Bir başka deyişle Cumhur İttifakı en geniş tabanlı siyasi dayanışma örgütüdür. Bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. Tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır. 

- Hala parlamenter sistemi savunanlar, hala parlamenter demokrasiden bahsedenler var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Acaba üçlü dörtlü koalisyonların ülkemizin ne hale geldiğini bilmiyor muyuz? Acaba bir adım ileri gidebildik mi ve sistem şu anda olduğu gibi değiştirildi ve yoğun bir şekilde yol alıyoruz. Gerisinde 200 yıllık arayışın olduğu bu tarihi reformu Cumhur İttifakı çatısı altında gerçekleştirdik. 

- Yıllarca bu mücadeleyi verdiğimiz kimilerinin aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş filancalar niye hala hapisteymiş? Bunları ödüllendirecek halimiz yok.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşı Için Tarih VerdiAK Parti Grup Toplantısı
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