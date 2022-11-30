Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Bunların parlamenter demokrasi, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi; bu tür palavralarına aldanmayın. Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp, dağılmak çıkar. Bunların durumu bu" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel merkezde gerçekleştirilen 'AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Geçtiğimiz 20 yılda hep yapageldiğimiz gibi bugün de ülkemizin her meselesini, milletimizin her beklentisini hayata geçirerek Türkiye’yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırlıyoruz. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek, milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz. Dün Yüksek İstişare Kurulu toplantımızda da ifade ettiğim gibi sadece son 2 ayda açılışını yaptığımız projelerin her biri tek başına abide hüviyetindedir. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile İstanbul’un trafiğine yeni bir nefes yolu açtık. Küçük Kuyu-Ayvacık Yolu-Asos ve Troya tünelleriyle 1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte Marmara’dan Ege ve Akdeniz’e ulaşımı biraz daha kolaylaştırdık. Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile Şanlıurfa-Mardin güzergahındaki trafiği rahatlattık. Alevi-Bektaşi kardeşlerimizin cumhuriyet tarihi boyunca çözüme kavuşturulmamış taleplerini karşılayacak düzenlemeleri hayata geçirdik. Hepsinden önemlisi 'Türkiye Yüzyılı' programımızda milletimizde cumhuriyetimizin yeni asrına çok daha büyük hayaller ve heyecanlarla gireceği bir umut ışığı yaktık. Daha uluslararası alandaki temaslarımızı, buralardaki ülkemiz adına elde ettiğimiz faydaları, şehirlerimize kazandırdığımız küçüklü büyüklü yatırımları saymıyorum bile. Her şeyden önce 4 ana başlık; ekonomi, diplomasi, öbür tarafta terörle mücadele bir diğer tarafta yine mülteci sorunu konusu. Bu 4 ana başlığı biz her şeyden önce başardık, başarıyoruz ve başaracağız" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılan Düzce’yi 'genel hayata etkili afet bölgesi' ilan ettiklerini, böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarını daha hızlı, etkin yürütebileceklerini kaydetti.



'SORUNLARIN TEK ÇÖZÜM ADRESİ CUMHUR İTTİFAKIDIR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel düzeyde resesyon endişenin arttığı bir dönemde Türkiye’nin büyümesini sürdürmesinin çok kıymetli olduğunu kaydederek şunları söyledi:



"İnşallah 2022’yi dünyaya göre rekor bir düzeyde kapatarak 2023’e iyi bir giriş yapacağız. AK Parti iktidarları döneminde ülkemizin yaşadığı en bariz değişimlerden biri de yatırım, eser, hizmet algımızın çıtasının fevkalade yükselmiş olmasıdır. Bizim toplu açılışlarımız içinde tek başlık olarak geçen herhangi bir yatırımın dahi yanına yaklaşamayacak işleri anlata anlata bitiremeyenler, aslında nasıl komik bir duruma düştüklerinin farkında değiller. Geçmişte sadece bu 2 aylık eser ve hizmet bilançomuz, hükumetleri 10 yıllarca ayakta tutmaya yetiyordu. Biz tüm bunları 2 aya sığdırdık. İnşallah 2023’ün her gününü, her ayını da böyle dolu dolu geçireceğiz. İşte bunun için ‘Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduk’ diyoruz. Türkiye’nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. İşte bunun için küresel ve bölgesel krizlerin yol açtığı sorunların tek çözüm adresi ‘Cumhur İttifakı'dır, AK Parti’dir’ diyoruz. İşte bunun için ‘Durmak yok yola devam’ diyoruz."



'BAY KEMAL YALANLAR DÜNYASIYLA MİLLETİN KARŞISINA ÇIKACAK'



Erdoğan, seçim tarihinin yaklaştığına dikkat çekerek, "Bay Kemal, göreceksiniz tamamen bir yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Alışığız zaten yalanlarına da ama şimdiden buna hazırlanın. Yine bu yalanları duyacaksınız, göreceksiniz. Vizyonumuzla hayallerini zenginleştirmediğimiz her bir insanımızın muhalefetin sürekli karamsarlık pompalayan hezeyanlarının girdabına kapılabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Rabb'imizin ‘İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır’ emrine uygun şekilde her geçen gün daha da artan bir tempoyla milletimizle aramızdaki gönül köprülerini güçlendirmeliyiz. Kapısına gittiğimiz, selam verdiğimiz, elini tuttuğumuz insanlarda bize karşı küslük varsa barıştırmalıyız. Kırgınlık varsa onarmalıyız. Bezginlik varsa umut vermeliyiz. Nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz. Muhabbet varsa şükranla değiştirmeliyiz. Sıkıntı varsa gidermenin yollarını aramalıyız. Ne yapıp, edip, 85 milyonun tamamına ulaşmalı; desteğini ve gönlünü kazanmalıyız" diye konuştu.



'6’LI MASA HANGİ AMAÇLA KURULDUĞU BİLİNMEYEN AMOR YAPIDIR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6’lı masanın toplanmasından bir şey çıkmayacağını belirterek, "Türkiye yeni yönetim sistemiyle özellikle söylüyorum; bunların parlamenter demokrasi, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın. Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp, dağılmak çıkar. Bunların durumu bu. Türkiye yeni yönetim sistemiyle birlikte işin ruhuna uygun şekilde siyasette 2 ittifaklı bir görünüm kazanmıştır. 'Cumhur İttifakı', ilkeleri ve tarafları gayet net bir ortak hedef birlikteliği olarak milletimizin huzurundadır. Buna karşılık diğer ittifak ise 6’lı masa olarak kamuoyunun önüne çıkmakla birlikte, henüz önünde, arkasında daha kimlerin olduğu, hangi amaçla kurulduğu bilinmeyen amor bir yapıdır. Biz en başından beri bu ittifaka kendileriyle eser ve hizmet siyasetinde, vizyonda, programda yarışmak istediğimizi söyledik. Ama bunlar karşımıza sadece tek vaatleri Türkiye’yi eski, kötü günlerine döndürmek olan şekilsiz, omurgasız bir projeyle çıkabildi" dedi.



'MÜMİN SOKULDUĞU YERDEN BİR DAHA SOKULMAZ'



Erdoğan, AK Parti kurulana kadar Türkiye’nin birçok şey yaşadığını söyleyerek, "8 aylık hükumetler gördük mü, 1 yıllık hükumetler gördük mü, 16 aylık hükumetler gördük mü? Bunlar bu kadar kısa sürede kuruldular, dağıldılar. Benim milletim bunları biliyor ve bu koalisyonlardan bu ülkeye bir fayda geldi mi? Gelmedi. Netice alabildik mi? Alamadık. Öyleyse unutmayın mümin, bir sokulduğu yerde bir daha sokulmaz. Biz bir daha sokulmak istemiyoruz ve AK Parti iktidarlarıyla 20 yıldır istikrar var, güven var, güçlü devlet var. İşte biz bunu sağladık. Dikkat ederseniz bugüne kadar ne CHP’den ne de şürekasından ülkenin herhangi bir derdine derman, milletin herhangi bir yarasına merhem olacak hiçbir söze, hiçbir teklife, hiçbir adıma rastlanmadı. Dünyanın en doğru, en güzel, en şahane işini de yapsak bizi takdir etmeyeceklerini alenen parlamentoda söylediler mi? Söylediler. Bunlar bu kadar beceriksiz" diye konuştu.

'BENİM MİLLETİM BUNU YUTMAZ'



Erdoğan, 6’lı masanın becerebildiği tek işin Anayasa değişikliği teklifi metnini açıklamak olduğunu ifade ederek, "Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan da çıkarta çıkarta terör örgütünün güdümündeki partiyi koruyan, masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar. Şöyle bir gözden geçireyim dedim; bir gözden geçirdim. Ne var? Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki; 'bunlara ne verirsek mutlu olurlar, memnun olurlar' buna çalışmışlar. Baştan aşağı şöyle incelediğiniz zaman bunu görürsünüz. Birisinin derdi ne; kapanan belediyeler. Bundan sonra belediyeler kapatılmayacakmış. Öbürünün derdi ne; hazine yardımları azmış, dolayısıyla hazine yardımlarını en az 1’e çekip buradan bir şey alacakmış. Herkese bir şey verelim. Bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar. Benim milletim bunu yutmaz. Çünkü benim milletim bu ülkeye, bu millete ne gelecek buna bakar" dedi.



'FİYAT FARKLILIKLARINI GİDERMENİN YOLLARINI ARAYACAĞIZ'



Erdoğan, Türkiye'nin büyümesini durdurmanın mümkün olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Biz vatandaşımıza, biz halkımıza özellikle mağdur olmayacak şekilde ekonomik desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ancak burada tabii ciddi bir sorun yaşıyoruz. Nedir o; özellikle medya. Yatıyorlar kalkıyorlar; belirli bazı isimleri ekrana çıkarmak suretiyle oradan market de market, market de market; tek yaptıkları iş bu. Bu marketlerle ilgili; bu gerek zincir marketlerde gerek diğer marketlerle alakalı, işte 'fiyatlar birisinde şöyle birisinde böyle'; söyledikleri bu. Ve bu hafta yaptığımız kabine toplantısında da arkadaşlarımıza söyledim. Dedim ki; ‘başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız, daha da farklı hale getireceğiz. Bütün mesele, özellikle de bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını şiddetle arayacağız. Bunun yanında tabii bakıyorsunuz birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var. Bunları da kontrol mekanizmalarımızda Fiyat İstikrar Komitesi’ni kurarak, bunların takibini yapacağız."



'BU CUMHURBAŞKANI NİYE VAR?'



Erdoğan, muhalefetin açıkladığı değişiklik teklifinin insanların gerçek sorunlarına çözüm getirmek yerine 6’lı masa taraflarının siyasi çıkarlarını koruma ve halka tepeden bakan seçkinci zihniyeti yansıtan bir içeriğe sahip olduğunu belirterek, "Orada şimdi sıfır virgüllü olanlar var, bir olanlar var. Onlara da ne diyorlar; ‘bak senin sıfır virgül şu kadar ama şimdi biz yapacağımız bu değişiklikle sana da bir kıyağımız olacak. Dolayısıyla burada el ele verip yola devam edeceğiz.’ Yaptıkları iş bu. Ama Cumhur İttifakı’nın böyle bir sorunu yok. Cumhur İttifakı millete hizmet yolunda daha neler yapabiliriz, bunun gayreti içerisinde. Biz ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak yeni, özgürlükçü, sivil bir anayasaya kavuşturmak için epeydir uğraşıyoruz. Yaptığımız tekliflerin önü ya Meclis safhasında çıkmaza sokularak ya da görmezden gelinerek hep kapatıldı. Bunların gittikleri yer neresidir; her zaman Anayasa Mahkemesi. Hep orasıdır. Meclis'te görüşmeler yapılır. Oradan doğru Anayasa Mahkemesi’ne. Şimdi yeni düzenlemede bir de şunu söylüyorlar; cumhurbaşkanı herhangi bir iade vesaire yapamayacak. Bu cumhurbaşkanı niye var? Bunların şimdi hazırladıkları tezgah böyle" diye konuştu.



'BİRİLERİNE BAŞBAKANLIK VERMELERİ LAZIM'



Erdoğan, 6’lı masanın açıkladığı metne dair eleştirilerine devam ederek, "Birilerine başbakanlık vermeleri lazım. Başbakanlık verme noktasında da başkanlık sisteminde tabii bu yok. Başkanlık sisteminde ne var; başkan yardımcısı var, başbakan yok. Ama birileri de başkanlık bekliyor. Öyleyse çok partili parlamenter sistemde başbakanı bir yere koyabiliriz. Anlayış bu. Hayırlı olsun. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin ve milletin geleceğine dair hiçbir hayallerinin, hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir. Şimdi ayın 3’ünde açıklama yapacakmış. Bay Kemal; ayın 3’ünde biz de Şanlıurfa’dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken fırsat bulurken bizi de takip et. Bak bakalım, Şanlıurfa’dan ses nasıl geliyor; sendeki sese benziyor mu benzemiyor mu?" dedi.



'SİZE BİZ PARAVAN ŞİRKET KURDURMAYIZ'



Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kendi içinde sayısız çelişki barındıran, tek bir vizyon ışıltısı dahi taşımayan bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Vizyon nerede; vizyon Şanlıurfa’da. Oradan göreceksin. Halbuki biz Kılıçdaroğlu’nun iddialı sözlerine bakarak nihayet vizyonlarımızı bu haftada da Konya’da gösterdik, Gaziantep’te gösterdik, Artvin’de gösterdik, TOGG’da gösterdik. TOGG’a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanına. Ben de başkana dedim ki, 'Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da yanına alacaksın.' Verdiği cevap; 'o gelecekse ben gelmem.' Netice itibarıyla önümüzdeki tek somut gerçek bizim 'Türkiye Yüzyılı', onların da 'eski Türkiye' dediğidir. Ortadaki tek hakikat bizim ülkemizi bölgesel ve küresel liderliğe taşımayı, onların ise yönetilmeyen bir Türkiye’yi taahhüt ettiğidir. Milletin değil ittifak ortaklarının ihtiyaçları için bir anayasa hazırlayan kafanın Allah göstermesin yönetime gelirse ülkeyi nasıl bir felakete sürükleyeceğini düşünmek bile istemiyoruz. Aslına bakılırsa bunların derdi ülkeyi yönetmek değil, sadece devletin imkanlarını kendi aralarında paylaştıracak paravan bir şirket kurmaktır. Düşündükleri bu. Size biz paravan şirket kurdurmayız."