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Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası camide cemaate seslendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Eylül 2020 Cuma 16:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cuma namazı için Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan, burada Cuma namazını kıldıktan sonra cemaate seslendi

Al-i İmran Suresi'ne değinin Erdoğan şunları söyledi:

"Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Eğer toptan, sımsıkı Allah'ın ipi Kur'an'a sarılırsak, bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecektir. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz, menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete, Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah. Ve tüm ailelerinizle birlikte Rabb'im mutluluğunuzu daim eylesin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Erdoğan , daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanCumaCemaat
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