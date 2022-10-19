CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'aday ol' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ANKARA - CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Åžimdi buradan SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na aÃ§Ä±k bir Ã§aÄŸrÄ± yapmak istiyorum. MademÂ kendine bu kadar gÃ¼veniyorsun, madem siyaset tarzÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸundan bu kadar eminsin, madem Ã¼lkenin ve milletin geleceÄŸinde sorumluluk almak istiyorsan Ã¶yleyse hodri meydan; gÃ¼cÃ¼n yetiyorsa, yÃ¼reÄŸin varsa kendi Ã¶zgÃ¼r iradenle hareket edebiliyorsan seÃ§imlerde Ã§Ä±k karÅŸÄ±mÄ±za; birikimlerimizi vizyonlarÄ±mÄ±zÄ±, projelerimizi, heyecanlarÄ±mÄ±zÄ± yarÄ±ÅŸtÄ±ralÄ±m" dedi.



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan, BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esindeki maden kazasÄ±na deÄŸinerek, "TÃ¼rkiye TaÅŸ KÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumuâ€™na ait Amasra KÃ¶mÃ¼r OcaÄŸÄ±, 503â€™Ã¼ yer altÄ±na olmak Ã¼zere toplam 713 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±yla yÄ±lda 100 bin ton Ã¼retim yapan bir mÃ¼essesedir. GeÃ§tiÄŸimiz 20 yÄ±lda bu madene yarÄ±sÄ± iÅŸ gÃ¼venliÄŸi alanÄ±nda olmak Ã¼zere 77 milyon lira yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Nitekim son 20 yÄ±lda bu ocakta yaÅŸanan kazalarda hayatÄ±nÄ± kaybeden madenci sayÄ±mÄ±z 6â€™dÄ±r. Mevzuata gÃ¶re her 250 kiÅŸi iÃ§in bir iÅŸ gÃ¼venliÄŸi uzmanÄ± bulundurulmasÄ± gerekirken bu madende her 37 kiÅŸiye bir iÅŸ gÃ¼venliÄŸi uzmanÄ± dÃ¼ÅŸmektedir. AyrÄ±ca kurum bÃ¼nyesinde 30 tahlisiye gÃ¶revlisi mevcuttur. BunlarÄ±n yanÄ±Â sÄ±ra Amasra KÃ¶mÃ¼r OcaÄŸÄ±mÄ±z son sistem teknolojilere ve gÃ¼venlik sistemlerine sahip bir iÅŸletme olarak Ã¶ne Ã§Ä±kmaktadÄ±r'' dedi.Â



'RAPOR Ã‡IKANA KADAR SÃ–YLENENLER SPEKÃœLASYONDUR'



ErdoÄŸan, son dÃ¶nemde mevzuatta yaptÄ±klarÄ± dÃ¼zenlemeler doÄŸrultusunda Amasraâ€™da da toplamda 50 kalemi bulan iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini vurgulayarak, "Renksiz, kokusuz, tatsÄ±z, zehirsiz bir gaz olan metan; patlayÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸi ile tÃ¼m dÃ¼nyada maden iÅŸletmelerinin ve madencilerin korkulu rÃ¼yasÄ±dÄ±r. Madendeki gaz izleme sensÃ¶rleri 24 saat sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸmakta, oran belirli bir deÄŸerin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda sesli ve Ä±ÅŸÄ±klÄ± alarm vermektedir. KÃ¶mÃ¼r ocaklarÄ±nda havadaki metan seviyesi yÃ¼zde 1 oranÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda patlatmalar durdurulmakta, yÃ¼zde 1,5 oranÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda enerji kesilmekte, yÃ¼zde 2 oranÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda ise personel tahliye edilmektedir. Metan gazÄ±nÄ±n patlamasÄ± iÃ§in ise havadaki oranÄ±nÄ±n en az yÃ¼zde 5 daha Ã¼zeri olmasÄ± gerekmektedir. Amasraâ€™da yaÅŸanan kaza Ã¶ncesi kayÄ±tlara gÃ¶re saat 18.05â€™de havadaki metan gazÄ± oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1,5 seviyesine Ã§Ä±kmasÄ± sebebiyle ocaktaki elektrik kesilmiÅŸtir. Maalesef saat 18.09â€™dan sonrasÄ±na iliÅŸkin kayÄ±t mevcut deÄŸildir. KÃ¶mÃ¼r ocaÄŸÄ±mÄ±zda tÃ¼m Ã¶nlemlere ve sistemlere raÄŸmen nasÄ±l olup daÂ patlama yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± henÃ¼z bilmiyoruz. KurumlarÄ±mÄ±z ve uzmanlarÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra bunu Ã¶ÄŸrenebileceÄŸiz. Patlama ile ilgiliÂ kesin rapor Ã§Ä±kana kadar sÃ¶ylenen her ÅŸey spekÃ¼lasyondan ibaret kalacaktÄ±r. Bize dÃ¼ÅŸen bu rapor Ã¶nÃ¼mÃ¼ze gelene kadar yapabileceklerimize bakmaktÄ±r" diye konuÅŸtu.



'Ä°LK GÃœN BU ZÄ°YARETÄ° YAPAN KÄ°ÅžÄ° OLDUM'



ErdoÄŸan, Amasraâ€™daki kazanÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan devletin tÃ¼m kurumlarÄ±, bakanlarÄ± ve personeli ile olaya mÃ¼dahale ettiÄŸini belirterek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Kazadan sonraki 18 saat iÃ§erisinde de arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. OcaÄŸÄ±n 16.00- 24.00 vardiyasÄ±ndaki 110 Ã§alÄ±ÅŸandan 41 kardeÅŸimiz maalesef patlamada hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. YaralÄ±larÄ±mÄ±zdan durumu aÄŸÄ±r olan 6â€™sÄ± Ä°stanbul Ã‡am Sakura Hastanesiâ€™nde tedavi edilmekte, kalanlarÄ± mahallinde tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve evlerine dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Amasraâ€™ya giderek hem olayla ilgili yerinde bilgi aldÄ±m hem bazÄ± ÅŸehitlerimizin de cenaze tÃ¶renlerine katÄ±ldÄ±m. DiÄŸer mevtalarÄ±n da bakan arkadaÅŸlarÄ±m yine cenaze tÃ¶renlerine katÄ±larak ailelerini ziyaret ettiler. Ben de ilk gÃ¼n bu ziyareti yapan kiÅŸi oldum. Ertesi gÃ¼n Ä°stanbulâ€™daki yaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ± Ã‡am Sakuraâ€™da bizzat ziyaret ettim. BazÄ±larÄ±nÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyiye gittiÄŸini biliyorum. Bu arada bu hastalarÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼tÃ¼n yakÄ±nlarÄ±ndan 50 civarÄ±nda insan, Ã‡am Sakura'da idi. Onlara da gerÃ§ekten Ã¼st dÃ¼zeyde adeta bir otel hizmeti verdiler ve halen bu sÃ¼reÃ§ devam ediyor."



â€‹â€˜BAY KEMAL, Ã–NCE ADAMLARINA SAHÄ°P Ã‡IKâ€™



ErdoÄŸan, CHP MuÄŸla Milletvekili Burak Erbayâ€™Ä±n, TBMM Genel Kuruluâ€™nda kÃ¼rsÃ¼de Ã§ekiÃ§le telefonunu kÄ±rmasÄ±na deÄŸinerek, "BugÃ¼n Meclis BaÅŸkanÄ±mla da bunu konuÅŸtum. Bay Kemal Ã¶nce adamlarÄ±na sahip Ã§Ä±k. Meclisâ€™in kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne kalkÄ±p, Ã§ekiÃ§lerle gelip, orada telefon kÄ±rmaya yÃ¶nelmesinler. Bu ahlaki deÄŸildir. Bu edebe, adaba terstir. Meclisâ€™in edebine de adabÄ±na da terstir. Ve siz bunlarÄ± yapadurun; ama ben diyorum ki; parlamento meclis iÃ§ tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼ratle deÄŸiÅŸtirmelidir. Bu iÃ§ tÃ¼zÃ¼kle bu iÅŸler yÃ¼rÃ¼mez. Daha Ã§ok kiÅŸiler daha Ã¶nce de olduÄŸu gibi silahla da gelir, orada adam Ã¶ldÃ¼rÃ¼rler, Ã§ekiÃ§le gelir, telefon kÄ±rar, baÅŸkalarÄ±nÄ±n kafasÄ±nÄ± da kÄ±rar. Bunlara eyvallah mÄ± edeceÄŸiz? DoÄŸru mu yapÄ±yorsunuz diyeceÄŸiz? Gereken neyse bu milletin parlamentosu bunlara da haddini bildirmelidir"Â diye konuÅŸtu.



KILIÃ‡DAROÄžLUâ€™NA â€˜ADAY OLâ€™ Ã‡AÄžRISI



ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™na 2023 seÃ§imlerinde aday olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Åžimdi buradan SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na aÃ§Ä±k bir Ã§aÄŸrÄ± yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar gÃ¼veniyorsun, madem siyaset tarzÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸundan bu kadar eminsin, madem Ã¼lkenin ve milletin geleceÄŸinde sorumluluk almak istiyorsan Ã¶yleyse hodri meydan; gÃ¼cÃ¼n yetiyorsa, yÃ¼reÄŸin varsa kendi Ã¶zgÃ¼r iradenle hareket edebiliyorsan seÃ§imlerde Ã§Ä±k karÅŸÄ±mÄ±za, birikimlerimizi vizyonlarÄ±mÄ±zÄ±, projelerimizi, heyecanlarÄ±mÄ±zÄ± yarÄ±ÅŸtÄ±ralÄ±m. BÄ±rakalÄ±m kararÄ± millet versin. Yok eÄŸer aday olmak istiyor; ama birilerinin tehdidine, ÅŸantajÄ±na, telkinine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma. AKÂ Partiâ€™nin Ã¼lkemizin 20 yÄ±lda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± huzur, adalet, hak, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iklimi, her bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z gibi senin de en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼vencendir" dedi.Â