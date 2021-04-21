Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası nedeniyle turizm temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Kabulün ardından konuşan Erdoğan, toplantıda sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını belirtti. Erdoğan, "Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı alındı. Ayrıca, turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin, haziran sonuna kadar devam etmesinin yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık. Hayırlı olsun" dedi.

2TÜRKİYE-ARNAVUTLUK DOSTLUĞUNA YENİ BİR HALKA EKLEDİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nin açılışına video konferansla bağlandı. Erdoğan, "Türkiye-Arnavutluk dostluğuna yeni bir halka daha eklediğimize inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin ortak kültür ve tarihten aldığı güçle her geçen gün geliştiğini ve derinleştiğini kaydetti. Erdoğan, "Türkiye olarak kardeşliğimizin gereğini yerine getirerek 30 yılı aşkın süredir Arnavutluk'un sosyal ve ekonomik kalkınmasına her türlü desteği verdik. Hem 2019 Eylül ve Kasım depremleri sonrasında hem de koronavirüs salgını ile mücadelesinde hiçbir karşılık beklemeden tüm imkanlarımızla Arnavut halkının yanında olduk" dedi.

'TOPLAM 50 BİN METREKAREYE KURULDU'

Bugün Arnavutluk'un sağlık alt yapısına önemli katkı sağlayacak dostluk hastanesinin açılış törenini birlikte icra ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Sayın Rahma'nın Ocak ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını bir adım daha ileri taşıyarak stratejik ortaklığımızı resmileştirmiştik. Ayrıca Arnavutluk'ta 150 yataklı bir hastanenin 3 ayda inşa edilmesi hususundaki kararımızı açıklamıştık. Bugün Arnavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 3 aydan kısa bir sürede hastanemizin inşaatını tamamladık. En modern tıbbi cihazlar ile donattık. 70 milyon avroya mal olan Fier Dostluk Hastanemiz toplam 50 bin metrekarede 17 bin 425 metrekare kapalı alana sahiptir. 6 ameliyathanesi, 6 polikliniği, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağıyla Arnavut kardeşlerimizin hizmetine hazır hale getirilmiştir. Hastanede 23 temel branşta 56'sı Türk, 331’i Arnavut toplam 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet vereceklerdir" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR YANILGI İÇERİSİNE DÜŞÜYOR'

Kendilerinin Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanlar’ın barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcadıklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler ise sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor. İşte bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye-Arnavutluk dostluğuna yeni bir halka daha eklediğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin hayırlı olmasını dileyerek, hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.