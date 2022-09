Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehir hastanelerimizin sayısını 35'e çıkaracağız

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını yaparak, "Bugün Türkiye 20'nci şehir hastanesine de kavuştu. Halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemizle birlikte bu sayıyı inşallah 35’e çıkaracağız. Şehir hastanelerimizin bir kısmı Etlik’te olduğu gibi kamu-özel ortaklığı ile bir kısmı da genel bütçeden hayata geçiriliyor. Milletimize en verimli en etkin en hızlı en yüksek standartlı hizmeti ne şekilde verebileceksek o yöntemi devreye alıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'ni, bünyesindeki 8 hastane ve en son teknolojiyle donatılan birimleriyle sağlık devriminin sembollerinden biri olarak gördüklerini belirterek, "691’i yoğun bakım olmak üzere 4 bini aşkın yatak kapasitesi, 1000 polikliniği, 125 ameliyathanesi, laboratuvarları, araştırma merkezleri ve 1 milyon 145 bin metrekareyi aşan alanıyla bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir. Ankara’ya bu yakışır dolayısıyla Ankaralılara da bu yakışır. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlanmıştır. Mart ayından beri ardı ardına açıkladığımız paketlerle hayata geçirdiğimiz beyaz reform ile sorunlarını önemli ölçüde çözdüğümüz, beklentilerini karşıladığımız sağlık personellerimizin daima yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



‘AYNI BÜYÜKLÜKTE BİR DE BİLKENT’İ KURDUK’



Erdoğan, geçen hafta sonu İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık personeli ile sohbet etme ve memnuniyetleri bizzat dinleme fırsatı bulduğunu söyleyip, "Bu iftihar verici Etlik şehir hastanemizde görev yapacak sağlık personelimize de şimdiden başarılar diliyorum. Bundan 20 yıl önce hükumete gelirken milletimize, ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik ardından ulaşım, tarım, enerji, diplomasi, dış politika; bu konularda dünyamızın sayılı ülkesi olacağımızın sözünü vermiştik. Açılışını yaptığımız Etlik Şehir Hastanesi, işte bu sözün gereğini hakkıyla yerine getirmiş olduğumuzun örneklerinden biridir. Tabi Ankara’da sadece Etlik Şehir Hastanesi ile kalmadık. Aynı büyüklükte bir de Bilkent’i kurduk. O da yine 4 bin 50 oda ve yatak aynı şekilde burası da 4 bin 50 oda ve yatak. Dünyada bu hastanelerimiz örnek. Türkiye yıllar yıla buna hasretti" dedi.



'TÜRKİYE 20'NCİ ŞEHİR HASTANESİNE KAVUŞTU'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinin her birini ve her aşamasını bizzat takip ettiğini dile getirerek, "Milletimizin her hayali gibi bu ortak hayalimizin 20’nci eserini bugün hizmete sunmaktan büyük bir bahtiyarlık ve gurur duyuyorum. Bugün Türkiye 20’nci şehir hastanesine de kavuştu. Halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemizle birlikte bu sayıyı inşallah 35’e çıkaracağız. Şehir hastanelerimizin bir kısmı Etlik’te olduğu gibi kamu-özel ortaklığı ile bir kısmı da genel bütçeden hayata geçiriliyor. Milletimize en verimli en etkin en hızlı en yüksek standartlı hizmeti ne şekilde verebileceksek o yöntemi devreye alıyoruz. Her ne kadar muhalefet çoğu yalan ve çarpıtma olan hezeyanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastaneleri modeli bugün pek çok ülke tarafından yakından inceleniyor" diye konuştu.