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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuzaklara asla düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu tuzaklara asla düşmeyecek, hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Mayıs 2022 Pazar 12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuzaklara asla düşmeyeceğiz

İSTANBUL

Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor; mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın; ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum.  Bir tarafta Ramazan'ı uğurlamış olmanın hüznü, diğer tarafta da insana ait  tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanın sevinci kalplerimizi  dolduruyor. Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan  Bayramına daha kavuşturduğu için hamd ediyorum" dedi.

"BİZİ  BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden  kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir" diyen Erdoğan, "Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bu özel günler, aynı zamanda  kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsatlardır. Bayram vesilesiyle, annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız yanında; yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim. Bayram sevincini yaşarken; aynı vatan toprağını paylaştığımız hastaları, 

muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları, ülkemize sığınan mazlumları lütfen  unutmayalım. Karşılığını Allah'tan bekleyerek, Rabbimizin bizlere verdiği nimetleri ihtiyaç  sahipleriyle paylaşalım, onlara da yardım elimizi uzatalım. Varsın birileri kavgadan, kargaşadan bahsetsin.

Varsın birileri, nefret söylemleriyle bayram sevincimize gölge düşürmeye  çalışsın. Varsın birileri, çevremizdeki ateşi ülkemize taşımak için provokasyon  peşinde koşsun. Biz bu tuzaklara asla düşmeyecek, hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi  birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"BÜYÜK KARDEŞLİK ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜRMESİNİ İSTİYORUM"

Erdoğan şöyle devam etti: "Milletimizin tüm fertlerinden, bu Ramazan Bayramını hangi kökene,  inanca, meşrebe sahip olursa olsun, 85 milyonun kucaklaştığı, helalleştiği  bir "büyük kardeşlik şölenine" dönüştürmesini istiyorum. Bunu başardığımızda, aramızdaki dostluk ve kardeşliği güçlendirdiğimizde  Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Mevla'dan, içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine, ülkemizin ve  milletimizin önünü açmasını, ufkunu aydınlatmasını niyaz ediyorum. Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülerimizden, hem kendilerinin, hem  sevdiklerinin hem başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan  kaçınmalarını, trafik kurallarına harfiyen uymalarını bekliyorum. Pençe-Kilit Harekâtı başta olmak üzere, bu bayram gününde vatanımızın  bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve sınırlarımız  dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla  selamlıyorum. Vatandaşlarımızla birlikte yurtdışında yaşayan kardeşlerimizin,  soydaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun" 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanTuzakBayramMesaj
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