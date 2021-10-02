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Cumhurbaşkanı Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
02 Ekim 2021 Cumartesi 18:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı

Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA)


 

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı basına kapalı olarak saat 17.45'te başladı. Toplantıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanVarlık Fonu ToplantısıTürkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim KuruluYeni Çağrı
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