Cumhurbaşkanı Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı

Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA)
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı basına kapalı olarak saat 17.45'te başladı. Toplantıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
DHA
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA)
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı basına kapalı olarak saat 17.45'te başladı. Toplantıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
DHA