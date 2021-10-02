Cumhurbaşkanı Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı

Gülseli KENARLI / İstanbul, (DHA)





Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı basına kapalı olarak saat 17.45'te başladı. Toplantıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.